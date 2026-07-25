從華航基層到董事長 孫洪祥46年航空實戰經驗首度公開

從一名中華航空（2610）基層員工一路做到董事長，前華航董事長孫洪祥歷經46年航空職涯，親身參與台灣航空產業從起飛、轉型到國際化的重要歷程。孫洪祥首度將近半世紀的航空實戰經驗集結成新書《高飛人生》，25日在金石堂汀州店舉辦新書發表會，希望透過自身經歷，分享航空經營管理與領導思維，並為台灣航空產業留下珍貴紀錄。

新書發表會吸引航空界重量級人士出席，包括前華航總經理傅俊璠、華航董事長高星潢、台灣虎航（6757）董事長黃世惠、華信航空總經理莊明哲、台勤董事長韓梁中、前民航局局長沈啟、前觀光局局長賴瑟珍、前華航董事長趙國帥，以及旅遊業界代表到場共襄盛舉。

孫洪祥於1970年加入華航，從地勤基層做起，歷任客運處長、企劃處長、舊金山分公司總經理、歐洲地區總經理、國華航空總經理、華信航空副總經理、復興航空總經理、揚子江貨運航空總裁，並先後擔任華航總經理及董事長，完整見證台灣航空業近半世紀的發展歷程。

在任職期間，孫洪祥歷經波斯灣戰爭、九一一恐攻、SARS疫情及全球金融海嘯等重大國際事件，參與航空公司營運調整、危機應變及組織改革，也累積豐富的經營管理經驗。

《高飛人生》收錄多項台灣航空發展的重要案例，包括台灣虎航成立、華航「火鳳凰計畫」、企業識別系統更新「紅梅揚姿」、跨世代客艙設計「宋代美學」、兩岸航線布局，以及加入國際航空聯盟等重大決策，透過第一手經驗分享企業在關鍵時刻的決策思維與管理智慧。

孫洪祥表示，希望藉由《高飛人生》出版，向46年航空生涯中一路提攜、指導他的長官，以及共同打拚的同仁與夥伴表達最深的感謝與敬意，也期待將自身經驗傳承給企業經營者、管理者及年輕世代，讓更多人從台灣航空產業的發展歷程中，學習如何在變局中迎接挑戰、帶領團隊持續成長。

《高飛人生》也獲得航空界高度肯定，由前華航總經理傅俊璠、前經濟部長暨前華航董事長張家祝、華航董事長高星潢及台灣虎航董事長黃世惠共同撰寫推薦序，認為本書不僅記錄一位航空人的職涯，更完整呈現台灣航空產業的重要發展軌跡，具有產業傳承與歷史紀錄價值。