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紅霞颱風遠離…明北北桃飆36度 南部花東明後天防局部大雨

中央社／ 台北25日電
氣象署今（25）日傍晚發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號，氣溫達36度以上。聯合報系資料照
氣象署今（25）日傍晚發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號，氣溫達36度以上。聯合報系資料照

氣象署指出，明後天水氣偏多，花東及南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，28日起水氣漸減少，29日至8月1日天氣穩定，各地多雲到晴。

颱風紅霞遠離台灣，中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風紅霞今天下午2時位於鵝鑾鼻西方約440公里海面並向西移動，目前已通過東沙島海面，預計入夜會從中國廣東沿海地區登陸，由於附近海水溫度條件良好，在登陸前可能稍微增強。

林定宜表示，颱風紅霞登陸中國後，明後天台灣環境風向將轉為偏南風，南方雲系北移、水氣偏多，天氣仍不太穩定，花東及南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸、東北部地區有零星短暫陣雨，午後其他各地也有局部短暫雷陣雨且有局部大雨發生可能。

林定宜指出，28日台灣風場將轉為東南風，水氣仍稍多，花東及南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後也有局部短暫雷陣雨，而中部以北山區有局部大雨發生可能。

至於7月29日至8月1日，林定宜表示，由於太平洋高壓勢力較強，因此天氣穩定，各地僅有東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區留意局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。

林定宜提醒，下週未降雨時，東半部氣溫約在攝氏33度至34度，西半部約在34度至36度，大台北、桃園地區明後天可能出現36度以上高溫

氣象署今天傍晚發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號，氣溫達36度以上，提醒民眾留意。

氣象署 廣東 高溫 紅霞颱風

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