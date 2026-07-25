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影／「你是大菩薩，要去救很多人了」退休師器捐逾10人重獲新生

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
林姓退休國中老師器捐遺愛人間，林妻及兒子萬般不捨卻又無比欣慰。圖／高雄長庚提供
林姓退休國中老師器捐遺愛人間，林妻及兒子萬般不捨卻又無比欣慰。圖／高雄長庚提供

一場高處修繕意外，讓一名退休老師驟然告別人生，卻也讓十多個家庭迎來重生。林姓退休國中老師修繕住家遮陽浪板時意外跌落，腦死離世，家屬完成他生前器捐遺願，捐出肝臟、腎臟、眼角膜及血管，幫助十多位等待移植病患重獲新生。

高雄長庚醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思會，院長藍國忠率領醫護團隊向所有器官、大體及病理捐贈者與家屬鞠躬致敬，受邀出席的捐贈者家屬及受贈者，回顧過去器捐經歷都紅了眼眶。

6年前，時年59歲退休林姓國中老師整理住家時，爬高處修繕遮陽浪板意外跌落，腦部重創陷入昏迷，最終宣告腦死。他生前與妻子一起簽下器捐同意書，多次向妻子提起，希望人生最後不要接受過度醫療，若有天生命走到盡頭，盼身上器官還能幫助別人。

面對醫師詢問，林妻想起先生生前心願，忍痛簽下同意書，進入手術室前，她跪在病床旁淚流滿面，說出最後一句話「你是大菩薩，要去救很多人了」。

最後捐出的肝臟、腎臟、眼角膜，血管也運用於腹腔重建等手術，幫助十多名等待移植病患重獲新生，完成治療。

林妻哽咽說，先生的生命沒有結束，而用另一種方式延續，生命終究會走到終點，生命最後階段能把健康器官留給需要的人，這是生命是最美禮物、也是生死兩相安的最美詮釋，她呼籲每個人都能在健康、意識清楚時，把自己想法告訴家人，讓最困難的決定不必留給最悲傷的人。

成功移植腎臟的受贈者阿雲，長期接觸重金屬的，沒有做好防護，直到2009年因劇烈腰痛就醫，才知腎已嚴重受損，病情惡化後，她開始長達5年洗腎人生，每周三天往返醫院，生活完全被透析綁住，還曾因高血壓導致眼中風，全身骨頭癢得無法入睡，不得不放棄投入多年的消防救護志工工作。

2024年，一通電話改變了她的人生。醫院通知她，等候多年的大愛腎臟終於配對成功，移植成功後，終於擺脫洗腎束縛，重回正常生活，能為家人做飯、規畫旅行，也更珍惜每一天。

阿雲說，她不知道捐贈者是誰，但對方留給她的不只是一顆腎，而是重新活一次的人生，為了把這份善意延續下去，全家人也一起簽署器官捐贈意願書，希望未來也能成為別人的希望。

高雄長庚統計，1986年創院以來，已協助1066人完成器官、大體及病理捐贈，完成肝臟、腎臟、心臟、肺臟、角膜、骨骼及血管等多項移植，幫助超過4300名病人重獲新生。

但去年全台僅318人完成大愛器官捐贈，目前仍有超過1萬1000人等待器官移植，盼民眾及早與家人討論器官捐贈意願，讓生命在最後告別時，仍能成為另一個家庭的希望。

高雄長庚醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思會。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思會。圖／高雄長庚提供

受邀出席的捐贈者家屬李女士（左）及受贈者阿雲（右）分享生命經歷都紅了眼眶。圖／高雄長庚提供
受邀出席的捐贈者家屬李女士（左）及受贈者阿雲（右）分享生命經歷都紅了眼眶。圖／高雄長庚提供

成功移植腎臟的阿雲把握每天重新活一次的人生。圖／高雄長庚提供
成功移植腎臟的阿雲把握每天重新活一次的人生。圖／高雄長庚提供

器官捐贈 人生 菩薩

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