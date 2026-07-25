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下周汽油漲0.7元！中油：維持亞鄰最低價

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中油宣布，下周汽油漲0.7元。圖／中油提供
中油宣布，下周汽油漲0.7元。圖／中油提供

台灣中油公司25日宣布，自27日凌晨零時起至8月2日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲0.7元及0.5元，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中東戰爭擴大，紅海危機升溫，國際油價持續上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元。

為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，7月27日至8月2日台灣中油公司各再吸收2.3元及3.6元，合計汽、柴油共吸收6元及5.7元，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.5元。

台灣中油公司2月28日至7月26日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約157.1億元。

中油 柴油 油價 漲價

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