台南鐵路地下化最後階段 陳世凱現身工地慰勉施工團隊

臺南鐵路地下化工程進入最後衝刺階段，交通部長陳世凱日前特別前往臺南車站工地，實地了解工程進度及通車整備情形，並慰勉第一線施工團隊，感謝工程人員長期投入重大公共建設，並叮囑工程團隊在如期推動工程的同時，務必兼顧施工品質及職業安全，嚴謹完成各項工序與測試作業。

鐵道局表示，臺南市區鐵路地下化計畫路線全長8.23公里，除將臺南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南臺南站2座地下通勤車站，完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施，可提升行車安全、改善交通瓶頸，並縫合都市發展空間。其中地下鐵路預計於115年底前通車，林森站及南臺南站則預定分別於118年及119年啟用。

鐵道局指出，目前全線隧道主體及軌道工程均已完成，臺南車站正進行裝修收尾及機電系統測試，各項消防、電力、通訊、號誌及電車線等系統工程持續依計畫推進。工程自今年5月起已陸續辦理自主及自行檢查，將循序辦理聯合檢查及報請交通部啟動履勘作業，朝通車目標全力邁進。

此外，鐵道局已與臺南市政府建立通車前協調平台，針對周邊交通動線、轉乘設施配置、消防檢查及特種建築物竣工備查等事項持續協調，提前進行各項通車整備工作，以提供市民更安全、便捷的鐵道運輸服務。

陳世凱表示，臺南鐵路地下化是臺南重要交通建設，也是中央與地方共同努力的重要成果。感謝所有工程人員長期投入與堅守崗位，希望工程團隊持續秉持專業，在確保品質、安全及各項程序完備的前提下，順利完成通車前最後階段工作，讓市民早日享受地下化帶來的交通便利與城市發展效益。