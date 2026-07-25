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南鐵地下化通車倒數 通車後路上鐵路設施將逐步消除

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部長陳世凱赴南鐵地下化工程視察。圖／交通部提供
交通部長陳世凱赴南鐵地下化工程視察。圖／交通部提供

台南鐵路地下化進入通車倒數，交通部長陳世凱也利用周末到場慰勞施工團隊。目前台南車站正在進行裝修收尾及機電測試工作，預估可以在年底就正式通車，通車後路上鐵路立體交叉設施，將會逐步消除，以提升行車安全及交通瓶頸。

台南鐵路地下化工程進入收尾階段，預計今年底將會正式通車，林森站則預計於2029年、南台南站2030年啟用。交通部長陳世凱特地前往台南車站工地，實地了解工程進度及通車整備情形，並慰勉第一線施工團隊。

鐵道局表示，台南市區鐵路地下化計畫路線全長8.23公里，除將台南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南台南站2座地下通勤車站。完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施，可提升行車安全、改善交通瓶頸，並縫合都市發展空間。

鐵道局指出，目前全線隧道主體及軌道工程都已經完成，台南車站正進行裝修收尾及機電系統測試，各項消防、電力、通訊、號誌及電車線等系統工程持續依計畫推進。工程自今年5月起已陸續辦理自主及自行檢查，將循序辦理聯合檢查及報請交通部啟動履勘作業。

鐵道局強調，已和台南市政府建立通車前協調平台，針對周邊交通動線、轉乘設施配置、消防檢查及特種建築物竣工備查等事項持續協調，提前進行各項通車整備工作，以提供市民更安全、便捷的鐵道運輸服務。

陳世凱表示，台南鐵路地下化是台南重要交通建設，期盼工程團隊在確保品質、安全及各項程序完備的前提下，順利完成通車前最後階段工作，讓市民早日享受地下化帶來的交通便利與城市發展效益。

陳世凱 鐵道 台南

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