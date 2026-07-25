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創虎航、改潑墨梅花LOGO 華航前董座出書分享近半世紀航空歷程

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
華航前董事長孫洪祥。記者孟嘉美／攝影
華航前董事長孫洪祥。記者孟嘉美／攝影

華航前董事長孫洪祥退休十年，首度出書曝光在航空業打滾近半世紀的心路歷程。孫洪祥職涯歷經華航、華信、復興三家航空，更是創立虎航的最大推手。但真正讓孫洪祥提筆的，其實是想記錄華航的「潑墨梅花LOGO」誕生經過。

孫洪祥1970年進入華航，從基層地勤做起，歷任客運處長、企畫處長、舊金山分公司總經理及歐洲地區總經理。後來一度轉到國華航空任總經理、華信航空任副總經理、復興航空任總經理及揚子江貨運航空任總裁，最後又回到華航擔任總經理及董事長，於2013年創立台灣虎航，最後於2016年華航罷工期間下台。

出版新書「高飛人生」，收錄多項台灣航空發展的重要案例，孫洪祥表示，提筆寫書的出發點是華航的招牌「紅梅揚姿」。

1993年孫洪祥擔任企畫處長時，華航就開始著手思考要更換企業識別圖案。當時團隊在1995年提出現在看到的經典潑墨梅花造型，獲得孫洪祥青睞，但為了提報主管會議討論，當時還加了一個鳥的設計來「陪榜」。

孫洪祥回憶道，當時開會前他曾私下找過很多一級主管「拉票」，沒想到董事長劉德敏因為是空軍出身，在會議中對梅花表示反對意見，覺得「太軟了」，對軍人來說飛機標誌應該如「雄鷹」般昂然、剛硬。

果不其然最後投票結果梅花、鳥平手一半一半。孫洪祥表示，當時他就怕主席裁示無法「刀下留花」，於是便站出來說「平手就是兩方案都不好，團隊再回去檢討、今天先不決議」。沒想到過了一、兩個月，就發生名古屋空難，新董事長、總經理上任後，都很喜歡梅花，也因此定調華航接下來數十年的企業形象。

孫洪祥畢生在航空業打滾，發表會上華航不少前現任高層也都現身力挺。董事長高星潢出席，他表示孫洪祥是一位「劃破時代」的人，孫洪祥總有驚人之舉，和當時的時代可能有一點格格不入，但他的思緒走在很前面。

高星潢指出，以前孫洪祥在任時推動了「6個標準差」（DMAIC），即透過定義 (Define)、測量 (Measure)、分析 (Analyze)、改善 (Improve) 和控制 (Control)的結構化方法，來解決現有流程中無法達到標準或客戶期望的複雜問題。在DMAIC下，很多東西都得要數據化，且後續還要利用PDCA，即計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）與行動（Act）作為持續改善的方法。

高星潢表示「以往老闆腦袋可能是腦袋一拍，就往哪裡走」，但使用這套思維邏輯方法後，華航的決策可以經過研究、分析，對自己現在掌舵華航仍是相當受用。

華航 虎航 梅花

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