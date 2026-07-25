快去加油！中油宣布 下周一起汽油漲0.7元

中東戰事擴大，紅海危機升溫，國際油價飆漲，中油25日宣布27日凌晨零時起調漲國內油價，汽油、柴油價格每公升各調漲0.7元及0.5元。

調漲後，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，7月27日至8月2日中油各再吸收2.3元及3.6元，合計汽、柴油共吸收6元及5.7元。

中油統計自2月28日至7月26日，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約157.1億元。