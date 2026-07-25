631克早產兒出生6天就爆腸穿孔 馬偕團隊助小蘿蔔挺過鬼門關

馬偕兒童醫院今舉行早產兒回娘家活動，共有56名3至6歲早產兒一同參與，其中今3歲的小蘿蔔24周又一天早產出生，且僅有631公克，出生第6天更出現自發性腸穿孔病症，開刀數次住院共15個月，媽媽蔡小姐也透露完全沒預料到會有早產的狀況，現在小孩已經3歲，雖然體重偏瘦，但已健健康康的長大。

蔡小姐31歲懷上小蘿蔔原先都健健康康，不料22周發現宮縮1周且頻繁，檢查發現子宮頸變短，被轉院至馬偕醫院，先安胎後發現還是留不住，1周後便將小孩生下來，醫師懷疑可能是子宮閉鎖不全，無過確切狀況無從得知。

蔡小姐說，自己身體健健康康也不知道為什麼會突然早產，2周的時間發生這些事情，當時先生也想說會不會生下來變腦性麻痺，醫師也說可能生下來就不會活著，不過她秉持著生下來讓小孩自己決定會不會存活，所幸順利活下來。

不過生下來才是挑戰，馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋表示，小蘿蔔出生才6天就發生自發性腸穿孔，併發失血性休克，緊急送進手術室搶救，切除7公分的小腸並留置腸造口；因腸道發育未成熟、營養吸收困難，陸續出現膽汁鬱積、骨質疏鬆等併發症。肺部也因為極度早產而發育不全，住院期間反覆發生肺塌陷及慢性肺疾病。歷經6個月治療，經醫療團隊評估病況穩定後，小蘿蔔得以配戴居家型呼吸器返家，將醫療照護延續到家庭，讓孩子在家人的陪伴下持續接受呼吸支持，增加與家人的互動，有助於發育與成長。

為孩子進行腸道修補手術的馬偕兒童醫院兒童一般外科資深主治醫師黃萱說明，許多人以為兒童就是成人的縮小版，其實不然，尤其是體重僅600多公克的超低體重早產兒，不僅身形嬌小，器官尚未發育成熟，心肺功能與體溫調節能力也不穩定，任何手術都充滿挑戰，第一道關卡就是麻醉風險，以及術中要面對狹小的手術視野與脆弱的組織構造，極度考驗執刀醫師的技術與臨床經驗。

黃萱進一步說明，自發性腸穿孔是超低體重早產兒少見但危急的病症，發生率約3%至5%，因為腸壁脆弱出現破洞，引發嚴重的腹膜炎與敗血症，甚至休克。常見的臨床症狀包含嚴重的腹脹、餵奶困難、活動力降低或呼吸窘迫等。由於極低體重早產兒的腸道比烏龍麵還細，腸道空腔也很狹窄，為避免腸道切除後兩端直接吻合，發生因癒合不良導致滲漏、感染，甚至形成腸道狹窄及阻塞，因此醫療團隊會以腸造口取代腸道吻合，讓腸道獲得充分的休息與恢復，待孩子體重增加，等待腸道發育較為成熟、功能恢復，再進行第二次手術關閉造口，以降低術後的併發症風險並提高成功率。

蔡小姐說，小蘿蔔出院後必須帶著居家型呼吸器返家，這一戴就長達15個月，那段日子家裡像個小型加護病房，伴隨著各種警示嗶嗶聲，隨時注意血氧、預防呼吸管脫落或阻塞，照顧的心理壓力大到難以想像。由於孩子營養吸收能力較差，體重長年落在3%邊緣，面對餵養與呼吸照護的雙重壓力，父母練就出配合孩子作息，在半夢半醒間智慧給奶的功夫，並自製如蔬菜棒等原型手指食物，讓孩子自主探索、鍛鍊咀嚼及吞嚥，同時攝取足夠的營養。

如今3歲已進入幼幼班就讀的小蘿蔔，雖然看心情吃飯，卻喜歡秋葵、竹筍與玉米筍等原型蔬菜，甚至能自己拿著大雞腿大口享用，這分自小養成的口腔肌肉鍛鍊，也讓孩子發展出超越同齡、口齒極其清晰的語言表達能力。

蔡小姐說，現在她也重新回歸職場，也建議產後有憂鬱或是睡不著覺，壓力太大的媽媽可以向身心科求助，的確可以獲得幫助，讓自己可獲得休息。