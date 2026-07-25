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雲林驗出戴奧辛羊 毒物醫：長期暴露「世紀之毒」恐致癌、害流產

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
雲林一位李姓民眾飼養共8隻牛隻，其中一隻經屠宰後，被檢出重金屬戴奧辛濃度超標近2倍，且他冒用雲農畜牧場名義進行屠宰，因該牧場為嘉南羊乳乳源之一，導致共4公噸羊乳被食藥署要求預防性銷毀。圖／食藥署提供
雲林一位李姓民眾飼養共8隻牛隻，其中一隻經屠宰後，被檢出重金屬戴奧辛濃度超標近2倍，且他冒用雲農畜牧場名義進行屠宰，因該牧場為嘉南羊乳乳源之一，導致共4公噸羊乳被食藥署要求預防性銷毀。圖／食藥署提供

雲林一位李姓民眾飼養共8隻牛隻，其中一隻經屠宰後，被檢出重金屬戴奧辛濃度超標近2倍，且他冒用雲農畜牧場名義進行屠宰，因該牧場為嘉南羊乳乳源之一，導致共4公噸羊乳被食藥署要求預防性銷毀。醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐導致惡性腫瘤、免疫力異常、流產等問題，建議民眾避免食用容易累積戴奧辛的動物脂肪，也建議政府針對其餘羊隻進行抽驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，戴奧辛為419種化合物總稱，屬環境荷爾蒙，其中的四氯雙苯環對戴奧辛（TCDD）為世衛組織轄下癌症研究中心（IARC）定義的致癌物；戴奧辛不論在人體、環境中半衰期均長，致死劑量為每公斤體重10微克，於體內半衰期為7年。

因戴奧辛具遺傳毒性，會間接傷害DNA，顏宗海指出，短期高劑量暴露，恐導致皮膚病變，包括皮膚變黑、氯座瘡，也會造成肝功能異常，若長期低劑量暴露於戴奧辛，除導致多種惡性腫瘤外，也會導致免疫力異常，女性流產或產下畸形胎兒。

戴奧辛每天攝取量上限為每公斤體重1至4皮克。顏宗海說，人類暴露戴奧辛來源，逾9成來自食物，包括肉類、魚類、奶製品、貝類等，戴奧辛容易累積於動物肥肉、表皮及內臟處，戴奧辛臨床上無解毒劑，避免暴露為最佳解方，建議民眾少吃肥肉、皮、內臟，選擇脫脂奶製品，且平時應多攝取蔬果、穀類等高纖維物。

另，外界關注，發現戴奧辛畜牧場中其他羊隻，是否需預防性撲殺？顏宗海指出，目前實際汙染情況尚未明朗，建議主管機關盡快查明汙染源，並針對其餘7隻羊採檢血液、尿液進行檢測。此外，受戴奧辛汙染的羊隻，依學理其羊乳中戴奧辛也可能超標。

食藥署 戴奧辛 雲林

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