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集集線不只搭火車！卓榮泰拋「四個90分鐘」串起台灣觀光大夢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰今天出席集集線相關活動，強調集集線不只是交通建設，更要結合沿線景點、商圈及地方產業，發展鐵道觀光。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰今天出席集集線相關活動，強調集集線不只是交通建設，更要結合沿線景點、商圈及地方產業，發展鐵道觀光。記者江良誠／攝影

行政院長卓榮泰今天出席集集線相關活動，提出「四個90分鐘」環島鐵路願景，盼未來台北到高雄、高雄到台東、台東到花蓮、花蓮到台北各在90分鐘內完成；他也宣示台灣觀光拚1000萬旅客人次，盼透過鐵道串聯景點、商圈與地方產業，讓南投成為台灣觀光重要門戶。

卓榮泰表示，政府與交通部、觀光署「通關密語」就是力拚1000萬旅客人次，台灣除了高科技經濟發展受國際肯定，也要讓觀光產業全面復甦。他提出「每個城鄉都有傳說、每個人物都有故事、每個在地都有美食、每個景點都能串聯」，讓台灣做到「步步都有觀光、季季都是觀光季」。

卓榮泰說，南投是「台灣的心臟、台灣之心」，「心臟若強，身體就強；南投若強，台灣就強」，盼透過交通建設與觀光資源整合，讓南投成為台灣向國際展示的重要觀光門戶。

他表示，集集線從彰化二水通往南投車埕，已有超過百年歷史，是南投目前唯一營運中的鐵路，沿線車站仍保有懷舊風情，具備發展鐵道文化觀光的優勢。

卓榮泰指出，集集線復建工程經費35.89億元，不只是修復鐵路，也要活化車站廣場、公共空間及周邊土地，串聯地方商圈與特色產業。他提到，總統6月25日參與集集線復建工程活動後，旅客人次已增加50%，還笑稱總統若再來搭一次，「會增加100%」。

他並提出「四個90分鐘」環島鐵路願景，包括台北到高雄、高雄到台東、台東到花蓮、花蓮到台北各90分鐘。相關建設包括高鐵延伸屏東、宜蘭，以及南迴鐵路優化、花東鐵路電氣化與雙軌化等，盼逐步形成便捷的環島鐵路網。

卓榮泰提出「北迴之星」觀光構想，串聯澎湖、西拉雅、日月潭、阿里山、玉山至花東縱谷，並推動「微笑南灣」等區域觀光路線，讓各地景點從單點走向串聯。

卓榮泰也表示，行政院將以中小微企業轉型升級政策協助地方商家、商圈及市場，8年加碼1000億元，提供金融支持、租稅優惠、研發補助、人才訓練及汰舊換新，讓地方產業隨交通與觀光發展同步升級。

卓榮泰 南投 高雄

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