台鐵近2年調車事故12起釀1死慘賠近5千萬 審計部：人為因素大宗

台鐵近年來調車事故頻傳，公司化後專業人才留不住，問題更屢屢浮上檯面。審計部昨天公布總決算審核報告，報告指出台鐵近2年發生12起調車事故，總共釀成2人死傷，損失金額高達4986萬餘元，一系列調車問題，最大的原因直指人為因素。

台鐵公司為推動安全改革，以「零重大行車事故」為長期目標，借鑑日本JR西日本福知山線事故後推動之「五年一期安全行動計畫」，於2024年提出台鐵自己的五年安全提升計畫。但審計部公布總決算審核報告，先揭露了台鐵公司公司化後，沒達成安全目標，反而迎來多起調車事故。

報告指出，台鐵於2024年初公司化的2年間，調車作業事故（件）竟多達12件，其中發生在2024年3件、2025年9件。共造成1名員工職災死亡、1名日籍技師受傷。車輛及設備損失金額至少4986萬，其中最大的一筆為去年1月的125次自強號出七堵車場出軌事件，損失額達1789萬餘元。

截至去年底，鐵道局及運安會已經完成10件調查，肇事原因有9成都屬人為因素，主要是人員執行調車作業卻未落實安全程序、軌道與道岔養護不善，或為設置標誌提醒路線有效長度等。另1件為制度缺失，是1067mm軌距軌道養護檢查規範沒有明確規定側線道岔磨耗標準，以致養護人員無法有明確的檢視依據。

對此，台鐵回應，已積極研擬相關改善措施，包含強化落實吊車作業SOP及人員檢定，並結合案例訓練、行車安全抽查與走動式稽核，及時督導矯正缺失，提升調車作業安全。

台鐵表示，將盤點高風險調車場設備，優先辦理軌道、道岔、轉轍器及號誌電源檢修更新，並研修1067mm軌距軌道養護檢查規範，以明確程序及責任分工等，降低調車事故發生。