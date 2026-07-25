少子化推升早產率約一成 醫：22周後早產兒存活率明顯提升

台灣受到少子化影響平均早產兒比率約10％，主要受到整體母數下降影響，馬偕兒童醫院新生兒主任張弘洋表示，早產主要受到現在母體年紀較大、營養、胎盤功能及受感染等因素造成，目前22周以後的早產兒基本上存活率都較高。

馬偕兒童醫院今舉行早產兒回娘家活動，共有56名3至6歲早產兒一同參與，張弘洋表示，台灣早產兒仍在正常範圍內，主要因為少子化正常出生的嬰兒減少，因此才會感覺早產比率上升，但實際上早產兒人數也是下降。

張弘洋說，早產主要受到現在母體年紀較大、營養、胎盤功能及受感染等因素造成，現在22周存活率約30％、23周存活率40％、26周則有80％以上。不過早產兒救治在前期是關鍵時期，不只是住院時期照顧，都需要延續照顧跟追蹤。

張弘洋表示，愈小的早產兒長期的後遺症比例會較高，常見的是肺部早期發育不良，有些人容易喘吁長期佩戴氧氣罩，不過隨著營養足夠及長大，只要不要常常受到感染，就可以慢慢恢復功能。

另外需要擔心的則是神經發展、腦部發育，張弘洋說，神經發展跟很多因素有關，跟他產前有沒有感染，住院中有無重大併發症其實都有關係，愈小的早產兒的確有一部分人會有比較嚴重的一些腦部傷害，但是比例並沒有想像中高很多。另外眼睛、聽力、語言及粗動作、細動作等不同都需要評估及長期追蹤。

張弘洋提醒，孕婦在懷孕期間如有規律宮縮、下腹痛、出血等早產跡象，建議盡早轉診至具備高危險妊娠、新生兒加護病房及小兒外科團隊醫療院所，把握孩子出生即能無縫接軌、及時介入，另完善的社工團隊更是早產兒家庭的堅強後盾，提供銜接長照、居家照護、經濟補助等資源，減輕返家照護壓力。

早產兒基金會董事長張瑞幸致詞說，早產兒照護並非出院後就告一段落，孩子出生後前1、2年多半需要面對急性醫療問題，但隨著進入幼兒園及學齡階段，可能陸續出現學習、社交互動、行為發展等不同挑戰，到了準備進入小學時，又會面臨新的適應課題。

張瑞幸說，基金會服務內容涵蓋早產預防與安胎關懷、住院期間的關懷支持，以及出院後醫療照護器材補助等資源，同時針對出生體重1500公克以下的早產兒提供追蹤服務至5歲，並與各大醫院合作舉辦「早產兒回娘家」活動，希望持續陪伴孩子及家庭一路成長。

馬偕兒童醫院長陳治平致詞表示，馬偕兒童醫院每年舉辦早產兒回娘家活動，除追蹤早產兒的健康及生長發展，也藉由聚集早產兒家庭分享照護經驗，陪伴家長面對照護過程中的挑戰。看見曾經在新生兒加護病房接受治療的孩子。