快訊

有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林羊肉驗出戴奧辛超標 預防性下架4公噸嘉南羊乳產品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供
雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供

因應雲林羊肉戴奧辛檢驗異常，問題羊肉疑似來自雲農牧場，嘉義縣衛生局今天表示，接獲中央通知後，立即啟動食品安全應變機制，預防性下架使用到雲農牧場羊乳部分原料的嘉南羊乳相關產品約4公噸，降低潛在風險，將持續配合中央主管機關，追蹤後續檢驗結果。

衛生局表示，7月23日接獲衛福部食藥署通知辦理年度「食品中戴奧辛抽驗專案」，抽驗疑似來自雲林縣「雲農畜牧場」屠宰羊肉，發現戴奧辛含量超出標準，隨即啟動應變機制掌握原料來源及產品流向，在污染來源及相關檢驗結果進一步釐清前，優先阻絕可能風險。

衛生局長趙紋華說，目前經中央跨部會及地方政府追查結果，雲林問題羊肉並未流入市面，嘉南羊乳使用部分原料依程序預防性下架，確保消費者食用安全，將持續追蹤檢驗結果，依食品安全規定後續處置，落實食品源頭管理及市場稽查，民眾如有疑慮可向衛生局反映。

雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供
雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供

雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供
雲林羊肉驗出疑似戴奧辛超標，嘉義縣衛生局預防性下架4公噸嘉南羊乳產品。圖／嘉義縣政府提供

戴奧辛 嘉南羊乳 雲林

延伸閱讀

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！問題肉品未流入市面 將追查汙染源

雲林首見羊肉驗出世紀之毒 飼主疑冒用牧場名義送宰…縣府報警送辦

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！縣府今緊急說明 獸醫主動送驗揪出異常

中聯致癌油品嘉市下架近萬件問題油品 擴大抽驗市售油品結果曝

相關新聞

任台大醫學院長剛滿1年⋯吳明賢倒下30日未醒 傳院方指派前院長回鍋代理

台大醫學院院長吳明賢2025年就任醫學院長。他於6月23日於住家倒下，至今逾1個月尚未甦醒，醫學院師生組成的楓城樂團，昨舉辦音樂會為他祈福，盼院長盡快甦醒。不過，8月新學期在即，外傳台大醫學院院長職位將由台大醫學院前院長倪衍玄代理，台大校長陳文章已簽署公文，將於下月正式上任。院內知情人士透露，人事令將於近期對外公布。

「反毒台」遊行遇新冠升溫 羅一鈞：呼吸道症狀長輩避免前往或戴口罩

中聯油脂致癌大豆沙拉油案發生至今將近1個月，政府仍未對外公布真相，台北市長蔣萬安號召民眾今天走上街頭陳抗，藍營預估人數只少2萬人，甚至上看10萬人之多。對此，衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。

「紅霞」擾亂桃機昨晚10架客機轉降高雄 達美航空破宵禁紀錄原因曝

受紅霞颱風外圍環流影響，桃園機場昨晚因強陣風與風切影響打亂航班，其中共有10架客機轉降高雄機場，導致機坪客滿，其中有6架超過高雄機場零時宵禁時間，達美航空因高雄無駐站分公司也無合作代理航空，直到凌晨1時41分才起飛，成最晚返回桃機班機。

紅霞颱風眼若隱若現 不排除以接近巔峰強度登陸廣東

紅霞颱風上午增強為中度颱風，目前持續增強中。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，紅霞颱風的對流雲帶已完整包圍中心，核心結構持續變得更加扎實。颱風中心附近也開始露出若隱若現的風眼，代表整體環流仍在快速整合、強度增強中。

別讓第一印象毀了！專家曝5大聊天地雷 問了恐被嫌「沒品」

不少人希望在初次見面時留下良好的第一印象，但英國禮儀專家Laura Windsor提醒，聊天時若一開始就詢問過於私人的問題，不僅容易讓對方感到不自在，還可能被認為缺乏分寸，甚至留下「沒氣質（unclassy）」的負面印象。

民眾上街「反毒台」 食藥署：持續強化管理、避免類似事件再發生

國民黨今天號召民眾至凱達格蘭大道遊行，表達「反毒台」訴求，行政院長卓榮泰在南投出席行程時，僅回應修法後將理性討論。衛福部食藥署傍晚指出，該署最重要工作，是持續做好中聯案各項處置，維護國人食品安全，並在後續秉持科學證據、依法行政及資訊公開透明原則，適時向社會說明案件處理進度及調查結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。