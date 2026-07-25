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雲林羊肉驗出戴奧辛超標 預防性下架4公噸嘉南羊乳產品
因應雲林羊肉戴奧辛檢驗異常，問題羊肉疑似來自雲農牧場，嘉義縣衛生局今天表示，接獲中央通知後，立即啟動食品安全應變機制，預防性下架使用到雲農牧場羊乳部分原料的嘉南羊乳相關產品約4公噸，降低潛在風險，將持續配合中央主管機關，追蹤後續檢驗結果。
衛生局表示，7月23日接獲衛福部食藥署通知辦理年度「食品中戴奧辛抽驗專案」，抽驗疑似來自雲林縣「雲農畜牧場」屠宰羊肉，發現戴奧辛含量超出標準，隨即啟動應變機制掌握原料來源及產品流向，在污染來源及相關檢驗結果進一步釐清前，優先阻絕可能風險。
衛生局長趙紋華說，目前經中央跨部會及地方政府追查結果，雲林問題羊肉並未流入市面，嘉南羊乳使用部分原料依程序預防性下架，確保消費者食用安全，將持續追蹤檢驗結果，依食品安全規定後續處置，落實食品源頭管理及市場稽查，民眾如有疑慮可向衛生局反映。
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