雲林羊肉驗出戴奧辛超標 預防性下架4公噸嘉南羊乳產品

中聯油脂致癌大豆沙拉油案發生至今將近1個月，政府仍未對外公布真相，台北市長蔣萬安號召民眾今天走上街頭陳抗，藍營預估人數只少2萬人，甚至上看10萬人之多。對此，衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。

2026-07-25 14:24