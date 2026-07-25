任台大醫學院長剛滿1年⋯吳明賢倒下30日未醒 傳院方指派前院長回鍋代理

台大醫學院院長吳明賢2025年就任醫學院長。他於6月23日於住家倒下，至今逾1個月尚未甦醒，醫學院師生組成的楓城樂團，昨舉辦音樂會為他祈福，盼院長盡快甦醒。不過，8月新學期在即，外傳台大醫學院院長職位將由台大醫學院前院長倪衍玄代理，台大校長陳文章已簽署公文，將於下月正式上任。院內知情人士透露，人事令將於近期對外公布。

倪衍玄現為台大醫學院小兒科特聘教授，並擔任台大醫院小兒消化科主任，他為吳明賢前任醫學院院長，曾擔任兒科醫學會理事長，目前仍擔任財團法人兒童肝膽疾病防治基金會董事長。

熟諳校務運作人士指出，醫學院院長職位雖可由副院長代理，但不適合長期兼任，否則恐影響院務運作，若需要長期代理，通常需由校長指派人選擔任，可將此派令視為校方認為吳院長短期內難甦醒。

吳明賢現年61歲，在專長胃癌防治在新冠疫情期間，於2020年接任台大院長職位，曾以醫界代表身分，在疫情指揮中心鼓勵民眾接種疫苗，同時撰寫多篇臉書文章，盼傳遞正確醫療觀念，疫後仍持續撰文並在媒體發聲，針砭醫療時事。2025年中，由賴清德總統親自在健康台灣論壇中，宣布他升職就任台大醫學院院長職位，同時在2023年獲選為工研院院士。