點外送變「奢侈消費」！專法上路 叫外送成本增加5成

摘要 《外送員權益保障及外送平台管理法》將於7月21日上路，台灣外送產業將迎來巨大變革。新法規範平台須承擔更多責任，包括透明化停權機制、負擔保險成本，以及將外送員薪酬由「里程計費」改為「時間計費」。這將導致平台營運成本大幅上升，漲價已成必然。

「以後外送，可能會變成一個『上等人』才消費得起的精品市場！」

說這句話的，不是抱怨的消費者，而是一位外送平台的內部人士。

7月21日，《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送專法）就要上路。包含平台、外送員以及消費者，人人都在關心：在此之後迎來的「外送產業新時代」，會有什麼巨大的變化？

「漲價」是必然的結果——而且，它已經在發生。

Uber Eats已向商家發出服務費用調整通知，將在專法上路後向美食外送商家調漲2.5個百分點——換算下來，一張500元的訂單，店家要多繳約12.5元給平台。旗下的訂閱會員服務Uber One，也將在上路三年多來首次調漲，消費者的月訂閱金額，漲幅高達66%。

Foodpanda雖尚未調價，但也評估新法上路後，平均每筆訂單成本將增加30%至50%。

餐飲業者則早已習慣透過提高售價，來消化平台抽成。一位餐飲業者告訴商周：「反正我看明白了，你（平台）要怎麼疊高成本我管不了，我能做的，就是讓漲價之後，消費者還是覺得我有價值。」

平台漲、店家跟著漲；最後買單的，是消費者。

為什麼非漲不可？細看外送專法內容，三筆新帳，全記在平台頭上。

新法下的三筆新帳

第一，停權不能再「已讀不回」。平台停權或終止契約須事先公告事由、敘明理由並負舉證責任，提供申訴管道。

第二，保險改由平台買單。平台須為外送員投保團體傷害險與責任險，並負擔職災保險費。

第三點，也是所有人都最關心、成本最重的一刀：外送員薪酬計算方式將重新定義。

計價規則將由原先的「距離」改為「時間」。在過去，是按照外送的里程計費；未來會像計程車跳表一樣，看的不是「跑多遠」，而是「花多久」。專法為每一單設下兩道地板：換算時薪不得低於最低時薪的1.25倍，且不論距離多近，每一單的報酬不得低於45元。

外送員多屬承攬關係，在過去不受勞基法保障。因此，在過去數年，多個相關工會長期推動將平台與外送員的權利義務入法。

一位外送平台高層分析：「它是一個正向的法，某些權利、義務定清楚真的不是壞事，我覺得這樣產業會比較穩定。」

然而，消費者也可能要因此付出更多的金錢，卻沒有得到更好的服務品質。

舉例來說，過去以距離計費，外送員為了在短時間內搶接最多訂單，時常趕路增加交通事故風險。改以時間計費後，可望降低此風險，卻也可能拉長消費者等餐的時間，當你花了更多錢，餐點卻必須等更久，負面體驗很容易形成推力，促使你未來更不想用外送平台。

這齣戲，國際上已經演過一遍。

在美國西雅圖，2024年上路的外送新制，雖然讓外送員每單基本報酬從約5美元增至逾12美元、增幅達133%，但也導致消費需求收縮，總體訂單量下降超過20%。

台灣會不會重演？公平會研究已推估：若兩大外送平台對消費者漲價5%，預計將有34%的消費者不再使用外送，市場一年恐損失1.45億筆訂單、產值蒸發460億元。

便利的代價：外送專法背後的社會選擇題

過去十多年來，外送平台靠著資本補貼快速擴張，台灣消費者習慣了低運費、快速送達，連巷口便利商店、早餐店都能輕易叫得到。但如今，資本市場更在意平台能否獲利，而非持續燒錢換取市占率，勞動保障也開始被納入成本。

可以說，外送專法上路背後，其實是一道社會的選擇題——如果我們認為外送員的基本勞動安全是值得守護的價值，就必須接受平台漲價、接受便利變貴。這不是誰的錯，而是一個社會走向成熟，必然要付的帳。

便利，從來不該是免費的。過去十年它看起來便宜，只因為有人替我們墊了錢。現在，該我們自己付了。

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《原文點外送變「奢侈消費」！專法上路，叫外送成本增加5成》