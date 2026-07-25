千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單出爐 全開在台北市

115年5、6月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。

本期千萬特別獎獎號為「38548029」；特獎（200萬元）獎號為「10138845」；頭獎（20萬元）3組分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4,000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1,000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。本期雲端發票專屬獎500元獎同樣增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，不怕搞丟又享有更多中獎機會。

全聯表示，5、6月份共開出超過27萬個獎項，領獎期間為115年8月6日至115年11月5日，提醒5、6月期間曾至全聯消費的民眾儘速對獎，以免與獎金擦身而過。

此外，財政部本期雲端發票專屬500元獎再增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存發票，提高中獎機會。全聯也持續推廣雲端發票服務，中獎後除會透過E-mail及簡訊主動通知外，消費者於領獎期限內至全聯門市消費時，收銀系統也會主動提醒中獎資訊。

全聯指出，中獎民眾只需攜帶身分證及福利卡即可辦理領獎；若已完成發票歸戶設定，獎金還可直接匯入指定帳戶，讓領獎流程更加便利。