別讓第一印象毀了！專家曝5大聊天地雷 問了恐被嫌「沒品」

不少人希望在初次見面時留下良好的第一印象，但英國禮儀專家Laura Windsor提醒，聊天時若一開始就詢問過於私人的問題，不僅容易讓對方感到不自在，還可能被認為缺乏分寸，甚至留下「沒氣質（unclassy）」的負面印象。

根據《Parade》報導，Windsor指出，許多人習慣以婚姻、家庭或工作作為破冰話題，但實際上，這些內容往往涉及個人隱私。例如詢問「你結婚了嗎？」、「有小孩嗎？」看似平常，卻可能觸及不孕、流產或婚姻等敏感議題，讓對方陷入尷尬。

她也提醒，即使只是因對方有口音而問「你是哪裡人？」，也可能讓人感到被貼標籤。建議改問「你的家鄉在哪裡？」或「你現在住在哪裡？」等較開放式的問題，讓對方自行決定分享多少資訊。

此外，不少人初次見面會問「你做什麼工作？」但Windsor認為，在社交場合這也可能過於直接。若對方正值失業、轉職或不想談工作，對話容易陷入尷尬，因此不妨改聊活動現場、共同朋友、興趣或旅遊計畫等較輕鬆的話題，更有助於建立自然互動。

禮儀專家建議，初次見面應避免以下5類問題：

1. 金錢與收入：如薪水、房租、存款、財務狀況等，都屬於高度私人的資訊。 2. 婚姻、感情與生育：包括是否已婚、有沒有小孩、何時生孩子等，都可能觸及他人的傷心事。 3. 評論他人的工作或職涯：例如質疑工作選擇、收入前景，或詢問為何未從事本科系工作。 4. 帶有批判意味的提問：如「你為什麼會這樣想？」、「你確定這樣做是對的嗎？」等，容易讓對方感到被評價。 5. 政治、宗教及其他爭議議題：初次見面應避免容易引發爭論的話題，以免破壞交流氣氛。

若自己反而成為被追問的一方，心理學家Gayle MacBride建議，可禮貌設下界線，例如回答「這部分我想保留私人空間」或「我比較不想談這個話題」，既能維持禮貌，也能清楚表達自己的界限。專家認為，第一次見面以輕鬆、安全的話題展開交流，往往比探問隱私，更能建立良好的人際關係。