快訊

疑攜爆裂物…男硬闖新北議長服務處揚言引爆 共15支爆竹煙火纏繞電線

白宮記協晚宴重新登場！艾普斯坦露骨賀卡報導獲獎 川普臉上表情藏不住

千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單公開 全開在台北市

聽新聞
0:00 / 0:00

別讓第一印象毀了！專家曝5大聊天地雷 問了恐被嫌「沒品」

聯合新聞網／ 綜合報導
禮儀專家曝5大聊天地雷，問了恐被嫌「沒品」。示意圖／ingimage
禮儀專家曝5大聊天地雷，問了恐被嫌「沒品」。示意圖／ingimage

不少人希望在初次見面時留下良好的第一印象，但英國禮儀專家Laura Windsor提醒，聊天時若一開始就詢問過於私人的問題，不僅容易讓對方感到不自在，還可能被認為缺乏分寸，甚至留下「沒氣質（unclassy）」的負面印象。

根據《Parade》報導，Windsor指出，許多人習慣以婚姻、家庭或工作作為破冰話題，但實際上，這些內容往往涉及個人隱私。例如詢問「你結婚了嗎？」、「有小孩嗎？」看似平常，卻可能觸及不孕、流產或婚姻等敏感議題，讓對方陷入尷尬。

她也提醒，即使只是因對方有口音而問「你是哪裡人？」，也可能讓人感到被貼標籤。建議改問「你的家鄉在哪裡？」或「你現在住在哪裡？」等較開放式的問題，讓對方自行決定分享多少資訊。

此外，不少人初次見面會問「你做什麼工作？」但Windsor認為，在社交場合這也可能過於直接。若對方正值失業、轉職或不想談工作，對話容易陷入尷尬，因此不妨改聊活動現場、共同朋友、興趣或旅遊計畫等較輕鬆的話題，更有助於建立自然互動。

禮儀專家建議，初次見面應避免以下5類問題：

1. 金錢與收入：如薪水、房租、存款、財務狀況等，都屬於高度私人的資訊。

2. 婚姻、感情與生育：包括是否已婚、有沒有小孩、何時生孩子等，都可能觸及他人的傷心事。

3. 評論他人的工作或職涯：例如質疑工作選擇、收入前景，或詢問為何未從事本科系工作。

4. 帶有批判意味的提問：如「你為什麼會這樣想？」、「你確定這樣做是對的嗎？」等，容易讓對方感到被評價。

5. 政治、宗教及其他爭議議題：初次見面應避免容易引發爭論的話題，以免破壞交流氣氛。

若自己反而成為被追問的一方，心理學家Gayle MacBride建議，可禮貌設下界線，例如回答「這部分我想保留私人空間」或「我比較不想談這個話題」，既能維持禮貌，也能清楚表達自己的界限。專家認為，第一次見面以輕鬆、安全的話題展開交流，往往比探問隱私，更能建立良好的人際關係。

社交 隱私

延伸閱讀

多年來都開同台國產車！前銀行員揭19年觀察 真正有錢人「不做3件事」

50歲後夫妻最常吵的不是錢！專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

第一次約會超重要！網列十大「第一次約會行程」 這樣安排是安全牌？

「妳吃不下我再吃」…她約會遇超省男 傻眼問：存款多少才不會這樣？

相關新聞

任台大醫學院長剛滿1年⋯吳明賢倒下30日未醒 傳院方指派前院長回鍋代理

台大醫學院院長吳明賢2025年就任醫學院長。他於6月23日於住家倒下，至今逾1個月尚未甦醒，醫學院師生組成的楓城樂團，昨舉辦音樂會為他祈福，盼院長盡快甦醒。不過，8月新學期在即，外傳台大醫學院院長職位將由台大醫學院前院長倪衍玄代理，台大校長陳文章已簽署公文，將於下月正式上任。院內知情人士透露，人事令將於近期對外公布。

「反毒台」遊行遇新冠升溫 羅一鈞：呼吸道症狀長輩避免前往或戴口罩

中聯油脂致癌大豆沙拉油案發生至今將近1個月，政府仍未對外公布真相，台北市長蔣萬安號召民眾今天走上街頭陳抗，藍營預估人數只少2萬人，甚至上看10萬人之多。對此，衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。

「紅霞」擾亂桃機昨晚10架客機轉降高雄 達美航空破宵禁紀錄原因曝

受紅霞颱風外圍環流影響，桃園機場昨晚因強陣風與風切影響打亂航班，其中共有10架客機轉降高雄機場，導致機坪客滿，其中有6架超過高雄機場零時宵禁時間，達美航空因高雄無駐站分公司也無合作代理航空，直到凌晨1時41分才起飛，成最晚返回桃機班機。

紅霞颱風眼若隱若現 不排除以接近巔峰強度登陸廣東

紅霞颱風上午增強為中度颱風，目前持續增強中。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，紅霞颱風的對流雲帶已完整包圍中心，核心結構持續變得更加扎實。颱風中心附近也開始露出若隱若現的風眼，代表整體環流仍在快速整合、強度增強中。

別讓第一印象毀了！專家曝5大聊天地雷 問了恐被嫌「沒品」

不少人希望在初次見面時留下良好的第一印象，但英國禮儀專家Laura Windsor提醒，聊天時若一開始就詢問過於私人的問題，不僅容易讓對方感到不自在，還可能被認為缺乏分寸，甚至留下「沒氣質（unclassy）」的負面印象。

點外送變「奢侈消費」！專法上路 叫外送成本增加5成

「以後外送，可能會變成一個『上等人』才消費得起的精品市場！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。