雲林首見羊肉驗出世紀之毒 飼主疑冒用牧場名義送宰…縣府報警送辦

雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，意外揭露飼主疑似冒用牧場名義送宰。雲林縣政府今表示，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義及健康聲明書，將羊隻送往肉品市場屠宰，經與牧場負責人當面對質後，坦承冒用牧場名義，全案已移送檢調偵辦。縣府強調，問題羊肉未流入市面，其餘8隻羊將全數銷毀，中央、地方已成立聯合稽查小組追查戴奧辛汙染來源，最快下周可取得檢驗結果。

雲林縣政府指出，7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件7月1日屠宰羊肉初驗檢出戴奧辛超標，24日下午再接獲衛福部食藥署通知，複驗結果確認陽性。檢驗顯示，戴奧辛含量每克脂肪4.6皮克，高於法定2.5皮克上限；戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯總量每克脂肪6.1皮克，也超過4.0皮克標準，成為雲林首件肉品檢出戴奧辛超標案例。

農業處長魏勝德表示，縣府第一時間展開溯源調查，發現李姓飼主是以雲農牧場名義送宰，但雲農牧場早已許久未交付羊隻給李男。雙方對質後，李男坦承冒用牧場名義及簽名，由於說詞反覆，縣府立即報請檢調偵辦。

雲農牧場廖姓負責人表示，他飼養乳羊30多年，約4年前曾販售淘汰乳羊及公羊給李男屠宰販售，但2年前因身體因素縮減規模，之後便未再出售羊隻給對方。調查人員前往詢問時，他相當錯愕，因牧場已逾一個月未送羊屠宰，直到昨天雙方當面對質，李男才坦承冒用牧場名義。

雲農牧場每天供應嘉南羊乳約160公斤生羊乳，目前已遭暫停收乳，須待檢驗確認安全後才能恢復供應；食藥署也預防性下架約4噸乳品。

據了解，李男供稱，今年2、3月間，因一對年邁老夫妻無力繼續飼養乳羊，便接手6隻成羊，後續又繁殖3隻小羊；日前其中1隻母羊因難產送往肉品市場屠宰，駐場獸醫發現屠體外觀異常，主動採樣送驗，意外驗出戴奧辛超標。

環境部今天赴李姓飼主住處，針對羊隻飼養環境進行空氣採樣；檢調同步展開聯合稽查，並將李姓飼主帶回約談，家屬不願對外說明。據了解，李姓飼主平日駕駛發財車在鄉間販售豬肉，是否也有販售羊肉情形，仍待檢調進一步釐清。

縣府調查，李姓飼主並非專業養殖戶，住在雲林溪北地區，家中僅飼養9隻羊，供稱主要供孩子觀賞、玩樂，屬家庭式飼養。此次送宰母羊因健康狀況不佳，下半部屠體當場判定報廢，上半部由飼主帶回後，未供家人食用或販售，而是煮給家中犬隻食用，問題羊肉未流入市面，除已屠宰的1隻羊外，其餘8隻羊將全數撲殺銷毀。

為追查汙染來源，農業部、食藥署、環境部、雲林縣政府及畜產試驗所等單位已組成聯合稽查小組，完成飼料、草料、生羊乳、地下水、土壤及空氣等樣本採集。環境部指出，養羊區域為水泥鋪面，羊隻未直接接觸土壤，飲用地下水，周邊1公里內也未發現列管戴奧辛固定汙染源，但仍已啟動24小時環境監測，預計下周完成檢驗，釐清汙染來源。

魏勝德表示，目前戴奧辛汙染來源仍待檢驗結果確認。初步調查發現，李姓飼主除餵食豬飼料外，草料來源並不固定，供稱平日開著發財車四處尋找草地，看見適合的草就採割餵羊，也增加汙染源追查難度。

縣長張麗善表示，目前研判屬單一個案，縣府將持續與中央合作，以最嚴謹態度完成汙染源調查，並持續把關食品安全。

雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，環境部人員今在飼主住家外採樣空氣。記者陳雅玲／攝影

雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，飼主家中尚有8隻羊，目前移動管制，將於下周銷毀。記者陳雅玲／攝影