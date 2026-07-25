新冠疫情升溫⋯網傳快篩缺貨 羅一鈞掛保證：63萬劑可供應至8月底

新冠疫情持續升溫，有網友發文感嘆，跑了2家藥局都買不到快篩。對此，衛福部疾管署長羅一鈞說，國內新冠疫苗、藥物供應充足，截至7月中旬最新統計，國內各家業者快篩庫存量仍有63萬劑，預估至8月底為止，國內快篩需求為50萬劑，現行庫存可充足供應至8月底，且諸多連鎖藥局、超商架上仍在供應，建議民眾利用超商APP先查詢業者供應狀況，就不會撲空。

疾管署長羅一鈞說，經盤點，新冠疫苗、藥物供應充足，快篩部分則與食藥署合力掌握快篩供應狀況，食藥署每周統計業者庫存情形，最近一次統計時間為7月中旬12至18日，當時仍有63萬劑庫存，對比國內快篩需求，預估至8月底需求為33萬至50萬間，也就是現行63萬劑，足以供應至8月底，不過，疾管署每周仍會把預估需求轉給業者、食藥署，評估是否進一步增產需求。

疾管署官網昨天起開設「新冠防疫專區」，羅一鈞指出，該專區提供最新疫情現況、疫苗藥物供應地點，也連接至食藥署快篩供應專區，至於快篩供應地點，建議民眾可利用7-ELEVE Openpoint APP中的「i地圖」，或全聯APP「防疫地圖」查詢，目前業者許多店面仍供應快篩，除超商外，連鎖藥局如康是美、大樹藥局等也持續空應，民眾有需求時可先查詢店家庫存狀況，不用撲空。

基層藥師協會理事長沈采穎說，她7月20日剛進貨一批三合一快篩，研判部分藥局缺貨恐與效期有關，快篩效期不長，只至明年6月，藥師擔心庫存問題，因此備貨量較少，或等到民眾詢問熱度增加時，才開始備貨，她提早警覺新冠疫情升溫，及早備貨因應。

疾管署提醒，民眾應持續落實勤洗手、戴口罩及打疫苗等自我防護措施。如需查詢新冠疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所等相關訊息，可至該署官網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。