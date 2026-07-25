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「反毒台」遊行遇新冠升溫 羅一鈞：呼吸道症狀長輩避免前往或戴口罩

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。記者林琮恩／攝影

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羅一鈞說，新冠疫情自6月中旬開始升溫，近2周染疫人數增加幅度明顯，本周染疫人數與上周相比「已經翻倍」，據目前觀察，染疫民眾症狀已輕症居多，且長者新冠疫苗接種率已達約21%，但聚會難免會有疫情傳播，呼籲如果有發燒、咳嗽呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會或配戴口罩參加，聚會前後也應勤洗手，尤其慢性病患者、高齡長輩更應注意防疫，避免疫情傳播。

疾管署指出，本土重症病例患者以65歲以上長者及慢性病史者居多，9成以上未接種本季新冠疫苗，經諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員，今天起將公費新冠疫苗擴大至6個月以上民眾均可施打。羅一鈞說，考量7至8月仍為疫情上升階段，民眾對新冠疫苗接種仍有迫切需求，加上國內疫苗庫存仍有44萬劑，決議將疫苗開放至效期日為止，9月28日前所有民眾均可免費接種。

疾管署統計，截至7月24日，本季新冠疫苗接種累計約174萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21%、第2劑0.56%。國內新冠疫苗庫存充足，尚有44.3萬劑，分別為Moderna疫苗約44萬劑及Novavax疫苗約0.3萬劑，提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月，還可再接種第2劑，提升保護力。

羅一鈞 蔣萬安 新冠疫苗

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