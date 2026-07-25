淡江大橋絕美夕陽追日攻略 氣象署曝最佳拍攝點與時機

夕陽緩緩西沉，金色餘暉映照淡江大橋橋塔，勾勒出淡水河口迷人的暮色。「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專表示，想拍出大橋與夕陽的完美同框，除了天候，更要掌握季節與位置。

氣象署表示，各觀景點適合期間，首選是淡水油車口木棧道，全年適合。 推薦期間：淡水馬偕上岸處3月上旬至10月初，淡水滬尾漁港3至5月下旬、7月下旬至10月下旬，淡水海關碼頭2至5月下旬、7月下旬至11月上旬。八里地區受觀賞角度限制，僅漁船碼頭沙灘東側於6月至7月上旬較具觀賞條件。

攝影也有小撇步，氣象署表示，出發前別忘了查詢最新日落時間，並交叉比對周邊地點的天氣預報，例如「淡水區公所（鄉鎮預報）」、「漁人碼頭單車點（單車預報）」、「台北港（主要港口預報）」及「淡水第二漁港（休閒漁港預報）」，確認天氣狀況、降雨機率以及雲量等資訊，再決定是否出發。

氣象署表示，觀賞配戴深色墨鏡，避免直視太陽。拍攝時留意自身安全與交通狀況，維護觀景品質。