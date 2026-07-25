「紅霞」擾亂桃機昨晚10架客機轉降高雄 達美航空破宵禁紀錄原因曝

受紅霞颱風外圍環流影響，桃園機場昨晚因強陣風與風切影響打亂航班，其中共有10架客機轉降高雄機場，導致機坪客滿，其中有6架超過高雄機場零時宵禁時間，達美航空因高雄無駐站分公司也無合作代理航空，直到凌晨1時41分才起飛，成最晚返回桃機班機。

高雄航空站指出，受紅霞颱風外圍環流影響，昨晚桃園機場因強陣風與風切影響，共有10架客機轉降高雄機場。

航站表示，因天候狀況特殊，在高雄機場轉降的航機於桃園機場風勢趨緩後，航機於加完油後陸續離場，其中共有6架超過機場零時的宵禁時間。

6架航班中，達美航空因在高雄機場無駐站分公司且無合作代理的航空公司，作業時間長，在班機準備就緒後，凌晨約1時41分許才起飛飛回桃園機場。