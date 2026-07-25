紅霞外圍豪雨襲台東 EMU3000新自強號漏水…旅客直呼傻眼

受紅霞颱風外圍環流影響，台東南迴地區今天上午降下豪雨，部分路段能見度大幅降低，不僅影響行車視線，就連台鐵新購的EMU3000新自強號列車也疑因雨勢過大，車廂內竟出現漏水情形，雨水不斷滴落至走道，列車清潔人員趕緊拖地清除積水，避免旅客滑倒，引發乘客議論。

搭乘上午10時許304次新自強號前往高雄的旅客表示，列車行經南迴路段時，外頭豪雨不斷，沒想到車廂內竟也開始滴水，雨水一路滴落到走道，形成一灘灘積水，讓人相當意外。

「本來以為只是窗戶有水，仔細一看竟然是車頂在漏水。」李姓旅客說，這是台鐵最新型的EMU3000新自強號，原本期待搭乘品質更舒適，沒想到竟遇到車廂「下小雨」，看到清潔人員一路拿著拖把清理積水，不禁直呼「這真的是新車嗎？」

另一名旅客則表示，豪雨確實相當驚人，但列車車廂出現漏水仍令人擔心，尤其走道濕滑，若列車行駛中突然晃動，長者或小朋友經過時很容易滑倒，希望台鐵能盡快查明原因並改善。

一名台鐵站務人員表示，南迴地區局部降雨強度相當大，列車若發生漏水情形，第一時間會通知列車長及隨車人員處理，並由清潔人員立即清除積水、放置警示，避免旅客滑倒受傷。列車返廠後，也會由維修單位全面檢查漏水原因，確認是否為排水系統、車體密封或其他零件異常，完成檢修後才會再投入營運。

旅客表示，希望此次只是個案，畢竟EMU3000是台鐵近年投入營運的新型列車，除了舒適度受到不少旅客肯定，也肩負東部幹線疏運重任，更應維持穩定的車況，才能讓民眾安心搭乘。