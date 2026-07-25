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區間車旅客「躲廁所抽菸」害車廂空調被切斷還誤點！台鐵怒報警

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區間車旅客躲廁所抽菸害車廂空調被切斷還誤點 台鐵怒報警送辦

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵1148次區間車因廁所內有人抽菸，因此作動了車廂的火警警報，造成車廂空調被切斷。圖／旅客white_cat.o_o提供
台鐵1148次區間車因廁所內有人抽菸，因此作動了車廂的火警警報，造成車廂空調被切斷。圖／旅客white_cat.o_o提供

台鐵1148次區間車上午行駛途中，有車廂突然全無空調，列車長查看發現罪魁禍首是廁所有旅客躲在裡面偷吸菸。車長當場大聲喝斥後，解除運送契約，後續將交由鐵路警察偵辦。

Threads有網友爆料，他上午搭乘1148次區間車，1名男子躲在廁所抽菸，甚至因此作動了車廂的火警警報，造成車廂空調被切斷。當時列車長第一時間打開廁所門，喝斥吸菸男子「出去」，隨即嘗試各種方式，包含切斷全部電源後重啟，試圖恢復冷氣系統。

吸菸男被列車長請出來時，還不忘戴上口罩。班次因他個人行為延誤，其他乘客也必須換位到其他車廂。

台鐵公司表示，今天上午1148車次在北湖-新富間，第9號車廂火災警報作動。列車長前往查看後，發現旅客在廁所內吸菸，導致警報啟動並造成空調暫停運作，列車長於新富站當場解除旅客運送契約。路警隨後於鶯歌站上車，詢問列車長相關案情後，接續偵辦處理。

據了解，台鐵全線車站包含月台、候車室及車廂，全面禁止吸菸與使用電子煙，違反規定可能被處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台鐵 車廂

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