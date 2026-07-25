42歲網紅牙醫張元瀚猝逝 妻揭生前一警訊：沒一份工作值得用生命交換

台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝，讓外界相當震驚。張妻、牙醫師葉映彤今在影片透露，張元瀚過世前1日曾留下一警訊，但她當時沒聽懂。她也強調「沒有任何一份工作，值得用生命去交換。」

葉映彤今在社群平台發文，她指出，張元瀚的生活習慣滿好的，但有一個缺點，就是對自己要求太高，他又屬於那種很難放鬆的，雖然想睡，但大腦一直在運轉，睡眠品質不好，每1、2小時都會醒。

葉映彤說，張元瀚的最後一天，還是正常去上班，可是當時他一直說「我整個人好像快要爆掉了」，當時她一直聽不懂，那是他一直在跟她講的一個警訊，那天張不管喝什麼、吃什麼，都覺得不對勁。

5月22日當天張元瀚突然離世，葉映彤說，張元瀚平常每個小時都會起來走來走去，當天晚上卻沒有，凌晨3點她有起床看一下張，但當時她也很累，馬上就睡著了。

葉映彤表示，「我們總以為人生還很長，總覺得還有下一次。直到有一天才發現，原來有些人離開是沒有預告的，希望大家都能好好珍惜眼前的人。」