紅霞颱風路過 天空驚喜出現火燒雲 氣象署曝形成3大關鍵

海上有紅霞颱風，天空也有紅霞。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，紅霞颱風路過台灣南方海面，不少人也在昨天黃昏及今天清晨時分，欣賞到令人驚豔的紅霞，也就是俗稱的火燒雲，火燒雲形成有3大關鍵。

火燒雲怎麼形成？氣象署表示，通常發生在日出前或日落後，環境需要具備3大要素，第一，「陽光斜射+散射作用」，在清晨或黃昏時，太陽仰角極低，光線必須「斜斜地」穿過較厚的大氣層。此時，受到「瑞利散射（Rayleigh Scattering）」作用的影響，波長較短的藍紫光會被散射消弱；相反地，波長較長、散射較弱的紅橙光則能順利穿過大氣，使天色偏向橙紅色。

第二，「前方空氣乾淨、無雜雲遮蔽光線」，氣象署表示，若陽光照射過來的方向上空氣非常乾淨，且沒有低雲阻擋光線，紅橙色的光就能一路順暢無阻地向前傳播。第三，中高空有雲，形成「天空畫布」，這時如果所在的附近區域的天空剛好有中、高空的雲層，紅橙光就會從雲底照亮雲體，把雲朵染成一片璀璨的火紅。

氣象署表示，這兩天，遠方天空受到颱風外圍下沉氣流的影響，空氣較乾淨、能見度佳；同時颱風周邊的中高層雲也來到台灣上空，被黃昏或晨間的紅光打亮，便映照出這場如燃燒般的豔麗美景。但如果是位在颱風外圍環流雨帶影響的區域，就會被厚雲擋住看不到了。