新光三越接手台北車站商場 營運不中斷首張發票今晨6點開出

新光三越今日起正式進駐台北車站，以「營運不中斷」持續提供旅客服務為原則，於7月24日閉店完成三方點交後，台鐵跟新光三越投入了300位人力、歷經19個小時，投入相關營運設備更換工作，在今天凌晨6點開出第一筆新光三越發票，開啟台北車站下一個全新階段。

台鐵資產開發處處長劉睿紘表示，台北車站經過微風19年的經營，也把台北車站商場商機活絡起來，接下來由新光三越接手，新光三越是台灣百貨龍頭，經營績效與口碑大家有目共睹，我們非常高興能選到那麼好的優質廠商來經營，相信會把台北車站商場的旅運服務提升更上一層樓。我們有也一個目標，因為台北車站是國家門戶，國際觀光客非常多，我們也賦予新光三越一個重要任務，就是要把台灣好的印象提供給國際觀光客。

劉睿紘接著說，關於點交，台鐵跟新光三越最高指導原則就是以安全為最高目標。所以昨日針對商場各種設備進行全面性盤點，今天有少部分、大約一成的櫃位與餐廳沒有辦法營業，因為裡面的一些設備比較老舊，昨天經過測試，部分消防設備反應比較慢，所以以安全為最優先考量，這些餐廳我們會要求新光三越進行設備的升級改善，提供最好的服務給大家。

新光三越營業本部長暨新域開發總經理歐陽慧表示，今天開始新光三越正式接手台北車站商場，新光三越會持續用更高的標準，為北車商場提供公共服務。

新光三越後續將以提供人們安全環境為首要考量，在營運不中斷服務原則，採取分區分期方式進行相關改裝。

並以「Window to the World」作為發展願景，逐步將台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。

同時，為了更貼近旅客使用需求與未來期待，自即日起將發起問卷調查，邀請國人共同參與商場改造計劃，與新光三越共同來創造，屬於全體國人未來值得驕傲、打造國家門戶的全新形象。

新光三越今日起正式進駐台北車站。圖／新光三越提供