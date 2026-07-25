紅霞將達巔峰 今注意風雨浪影響 估颱風入夜後登陸汕頭至港澳一帶

中央氣象署已經解除紅霞颱風的海上颱風警報，氣象署預報員林定宜表示，中度颱風紅霞今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方330公里海面上，目前在東沙島附近海面，向西北西方向進行。今天由於受到紅霞颱風外圍環流影響，所以台灣附近雲量比較多，特別是在花東地區、東南部地區的雲量特別多。

林定宜表示，紅霞颱風帶來雲雨帶的降水回波，比較明顯的地方還是在花東地區和中南部地區，特別是在台東地區、恆春半島、屏東地區，現在正有大雨或豪雨發生。中部地區今天下午之後也可能有局部大雨發生的機率。

今天的天氣，他說，受到紅霞颱風外圍環流影響，因此花東地區和南部、恆春半島有局部大雨或甚至豪雨發生機率，桃園到嘉義地區今天也有短暫陣雨情形。特別是中午過後，中部地區也有局部大雨發生機率。至於北部地區，因為東南風的沉降作用，所以甚至會有焚風發生機率，有36度以上高溫，中南部地區就沒有這麼熱了，東部高溫31至33度，離島31至32度高溫。

林定宜表示，紅霞颱風入夜之後可能從中國汕頭到港澳一帶登陸，未來它的強度還有可能繼續增強，登陸之前強度會達到巔峰。

降雨趨勢，林定宜說，明天、下周一都是受到南方雲系北移的影響，水氣還是相當多，花東、南部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸和東北部地區則是零星陣雨，中午過後許多地區有局部大雨發生機率。下周二南方雲系稍微減少一些，但是水氣仍比較多，花東和南部地區不定時短暫陣雨，其他地區注意午後雷陣雨情形。下周二中部以北山區，會有局部大雨發生的可能。

他說，下周三至下周五，由於太平洋高壓的勢力逐漸西伸、增強，台灣附近天氣比較穩定一些，不過山區中午過後還是有一些局部性短暫雷陣雨發生。未來1周屬於偏南風的環境。

今天高溫資訊，林定宜表示，今天因為吹東南風，所以溫度最高是北部地區，包括大台北、桃園附近一帶，可能達到36度以上高溫。未來1周溫度大致上也都是沒有下雨的時候高溫炎熱，特別是在西半部的大台北、中南部近山區內陸、河谷地區，可能會有36度以上高溫，花蓮縱谷也有這樣的可能性。

風浪預測，林定宜說，由於紅霞颱風目前還是在東沙島海域附近一帶，氣象署在東沙島附近已經觀測到8公尺以上的大浪，巴士海峽、蘭嶼綠島、西南部、北部、澎湖，也有出現3公尺以上大浪。此外，由於紅霞颱風的影響，所以在東半部、綠島蘭嶼、恆春半島、西南部沿海、澎湖，都有長浪發生的可能，如無必要避免出海。

今天受到颱風外圍環流的影響，風力仍強，基隆市、新北市、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

風浪預測。圖／中央氣象署提供

北部地區，因為東南風的沉降作用，所以甚至會有焚風發生機率，有36度以上高溫。聯合報系資料照

今天高溫資訊。圖／中央氣象署提供