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新冠連6周升溫進入流行期 疾管署宣布全民公費施打疫苗延長至9月28日

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署宣布公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾，接種措施延長至今年9月28日止。聯合報系資料照
疾管署宣布公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾，接種措施延長至今年9月28日止。聯合報系資料照

國內新冠疫情連6周上升，進入流行期，疾管署今表示，依資料顯示，本土重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中9成以上都未接種本季新冠疫苗，為保障國人健康，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP委員，決定將公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾，接種措施延長至今年9月28日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗民眾，趕快完成接種，獲得免疫保護以應對此波疫情。

疾管署指出，目前提供新冠疫苗對現在流行變異株仍具保護力。截至今年7月24日，本季新冠疫苗接種累計約174萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21%、第2劑0.56%。國內新冠疫苗庫存充足，尚有44.3萬劑，包含Moderna疫苗約44萬劑及Novavax疫苗約0.3萬劑，其中Novavax新冠疫苗效期至今年7月31日。另提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月（180天），還可再接種第2劑，提升保護力。

疾管署表示，因應近期新冠疫情升溫，除疫苗外，疾管署亦針對藥物及快篩等醫藥物資盤點整備，公費口服抗病毒藥物倍拉維Paxlovid尚有16.9萬分、舒冠效Xocova1.7萬人分，注射用瑞德西韋亦有庫存15.3萬劑，庫存均充足，足敷此波疫情使用且還有開口合約可叫貨。

民眾如出現疑似症狀，可至有販售家用快篩試劑的超商、超市或藥局購買進行自我篩檢；另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應盡速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

疾管署提醒，民眾應持續落實勤洗手、戴口罩及打疫苗等自我防護措施。如需查詢新冠疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

另新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。

疫情 疾管署 新冠疫苗

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