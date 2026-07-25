新北驗出進口白蘿蔔農藥超標 呼籲中央加強進口源頭管理

新北果菜運銷公司近期抽驗發現有進口白蘿蔔的農藥殘留超標，第一時間攔截銷毀未進入後續拍賣流程，但擔心整批次進口數量龐大仍可能透過其他通路流入市面，呼籲中央強化進口蔬果源頭管理。

新北果菜公司表示，每日都會針對進場蔬果執行抽驗監測，近日驗出一批進口白蘿蔔農藥殘留不符合我國規定，到貨200公斤立即攔截執行銷毀。

但進口蔬果輸入的數量龐大，分批交給不同業者分散流向，未經新北果菜公司拍賣運銷的產品，亦可能透過其他銷售通路在未經抽驗監測的情況下直接流入市面，形成食安漏洞。

雖然進口蔬果通關時須經過邊境檢驗，但市場端仍偶而會抽驗發現不合格，主因包括邊境採取抽批查驗制度，並非逐批、逐櫃全面檢驗，且各國農藥使用規範及殘留容許標準不同，若進口業者未依我國規定落實自主檢核，仍可能違規。

由於進口蔬果流通速度很快、銷售通路遍及全台，呼籲中央主管機關持續精進進口蔬果管理制度，不能僅依賴市場端攔截，更應由邊境管理、源頭管控及市場監測共同建構完整防線，才能真正降低不合格進口蔬果流入市面的風險，保障全民食安。