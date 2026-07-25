雲林縣羊肉檢出戴奧辛超標近2倍 波及嘉南羊乳食藥署要求4公噸全銷毀

衛福部食藥署公布，一批由飼養者李某，疑似冒用雲林縣「雲農牧場」名義，在7月1日屠宰的羊肉，22日發現戴奧辛初驗結果不合格，24日確驗檢驗結果戴奧辛含量檢出值為4.6 pg/g fat，超出2.5 pg/g fat上限，疑慮羊肉並未流入市面。不過，食藥署副署長遲蘭慧說，知名羊乳品牌嘉南羊乳乳源之一，包括雲農牧場，食藥署已攔截4公噸尚在槽內產品，要求全面銷毀。

食藥署於7月6日赴雲林縣肉品市場，抽驗以雲林縣「雲農畜牧場」名義、於7月1日屠宰羊肉，22日因初驗結果顯示不合格，遲蘭慧說，為防範風險，該署7月23日聯合農業部、環境部及地方政府展開調查，7月24日確認檢驗結果，戴奧辛含量檢出值為4.6 pg/g fat（羊肉限值為2.5 pg/g fat）；戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和檢出值為6.1 pg/g fat（羊肉限值為4.0 pg/g fat），雙雙超標。

獲知戴奧辛超標後，農業部通知雲林縣政府進行移動管制，會同食藥署、雲林縣政府及畜產試驗所、農業藥物試驗所前往雲農畜牧場進調查，採檢雲農畜牧場飼料樣品11件、草料3件及生羊乳1件。遲蘭慧說，調查過程中發現，該批戴奧辛超標羊肉，雖以雲農牧場名義屠宰，實際飼養者為李某，疑有冒用名義情形，全案移交檢調調查，並在李某住處進一步採飼料樣品1件、草料樣品1件。

環境部於7月24日會同相關單位進行現場勘查。經查，羊隻飼養區域為水泥鋪面，未直接接觸土壤，畜牧用水則取自地下水，且李某養羊處周邊1公里內，並無環境部列管之戴奧辛固定排放源，仍啟動環境介質採樣調查工作，包括：鄰近養羊處地面土壤、飼養羊隻用地下水、以及現場環境空氣等，採集樣本進行戴奧辛檢驗，預計下周完成空氣、土壤與地下水檢驗，釐清可能的戴奧辛來源。