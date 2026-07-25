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雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！問題肉品未流入市面 將追查汙染源

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部表示，雖李姓飼主養羊處周邊1公里內並無環境部列管的戴奧辛固定排放源，已啟動環境介質採樣調查工作。依目前追查結果，本案問題羊肉並未流入市面。圖／雲林縣政府提供
環境部表示，雖李姓飼主養羊處周邊1公里內並無環境部列管的戴奧辛固定排放源，已啟動環境介質採樣調查工作。依目前追查結果，本案問題羊肉並未流入市面。圖／雲林縣政府提供

雲林出現首件肉品檢出戴奧辛超標案例。對此，衛福部、農業部、環境部及雲林縣府啟動聯合調查，由食藥署負責食品檢驗及流向確認、農業部追查羊隻飼養及飼料來源並依法移送檢調單位、環境部進行環境介質採樣及汙染源調查。依目前追查結果，問題羊肉未流入市面，嘉南羊乳因有使用到雲農牧場羊乳，已由衛福部預防性下架4公噸，環境部則預計下周完成空氣、土壤與地下水檢驗。

針對雲林出現肉品檢出戴奧辛超標，衛福部食藥署辦理115年度「食品中戴奧辛抽驗專案」，並聯合環境部、農業部及地方政府，針對肉品、蛋品及乳品中的戴奧辛及多氯聯苯含量進行監測。

食藥署抽驗確認雲林縣1屠體初驗不合格後，23日啟動跨部會聯繫，聯合農業部、環境部及地方政府展開調查。24日確認檢驗結果，戴奧辛含量檢出值為4.6 pg/g fat (羊肉限值為2.5 pg/g fat)；戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和檢出值為6.1 pg/g fat (羊肉限值為4.0 pg/g fat)，顯示戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量超出「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」限值。　　

農業部23日當天通知雲林縣政府進行移動管制，並會同食藥署、雲林縣政府及畜產試驗所、農業藥物試驗所前往雲農畜牧場進行訪談及相關採樣。計採檢雲農畜牧場飼料樣品11件、草料3件及生羊乳1件。

農業部表示，查核過程發現，該超標屠體雖以「雲農畜牧場」名義屠宰，實際飼養者為李姓男子。因此，也至李男住處採檢飼料樣品1件、草料樣品1件。經初步訪查，李姓飼主飼養羊隻約8隻，雖未達應辦理畜牧場登記規模，但所開立的健康聲明書疑似冒用其他畜牧場之嫌，另據行為人自述，該檢驗超標屠體並未販售，全案已協請雲林縣動植物防治所於24日晚間移請檢調偵辦。

除此，環境部也啟動環境介質採樣調查，加速釐清可能汙染來源。經查，羊隻飼養區域為水泥鋪面，未直接接觸土壤，畜牧用水則取自地下水。

環境部表示，雖李姓飼主養羊處周邊1公里內並無環境部列管的戴奧辛固定排放源，已啟動環境介質採樣調查工作，包括鄰近養羊處地面土壤、飼養羊隻用地下水、以及現場環境空氣等，採集樣本進行戴奧辛檢驗，預計下周完成空氣、土壤與地下水檢驗，儘速釐清可能的戴奧辛來源。

依目前追查結果，本案問題羊肉並未流入市面，嘉南羊乳因有使用到雲農牧場羊乳，並已由衛福部預防性下架4公噸，相關風險已獲即時管控。政府將持續透過跨部會分工合作，追查可能汙染來源，並依調查及檢驗結果依法處理、適時對外說明。

戴奧辛 雲林 衛福部

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