年底打通醫學中心資訊系統 衛福部資訊處長：打造病歷的「安卓系統」

進入智慧醫療時代，衛福部資訊處擬於年底以共通資料格式，打通全台醫學中心共17套原先不互通的醫療資訊系統，處長李建璋今天在台大醫院北護分院院慶演討會專題演講中提到，國際上高GDP國家多使用一套初期建制要價1億美元的「EPIC」醫療資訊系統，有如智慧手機界的蘋果封閉系統，而我國正在打造的FHIR Box資訊互通系統，則可望成為有如安卓的開放式系統。

李建璋說，挪威、丹麥、沙烏地阿拉伯、新加坡等高GDP國家醫院，近年均已選擇購買初期建置需1億美金、每年維護費至少2000萬美金的EPIC醫療資訊系統，連哈佛麻省總醫院都放棄自家研發，全美第一套電子病歷系統轉為使用這套系統，其魅力在於資料全數向量化，可加快搜尋速度，且醫師在診間與病人對話，可直接轉換為病歷資料，省下資訊登打時間。

智慧型手機、自動駕駛車輛等工業發展進程，均是一套封閉系統、一套開發系統在市場掛帥。李建璋指出，EPIC有全球逾3000家醫院、3億病人資料為基礎，所發展人工智慧（AI）威力甚鉅，我國光是電子病歷系統就有3、40套，目前正以FHIR互通格式整合，醫學中心17套資訊系統將在年底打通，可望成為開放系統典範，有如智慧手機系統中的安卓。

李建璋說，EPIC作法就像要所有人放棄自己語言改說英文，醫院放棄自家格式，全數改用新型格式，我國FHIR作法，則是由各醫院將混亂醫學資料輸入後，輸出為可供AI使用的資料，就像民眾各說各的語言，由翻譯機翻譯後輸出，此一國家共通格式將於年底前全數打通，未來各家醫院醫療品質、健保規則修改、傳染病通報，可在同一系統進行，成果已投稿國際期刊「新英格蘭雜誌」。

台大醫院北護分院今天舉辦22周年院慶研討會，以「智慧醫療新紀元－AI引領智慧醫療的實踐與創新」為主題，院長詹鼎正說，過去20年來北護在AI方面投入較少，近年逐漸引進相關應用，將在8月1日起啟動營養品自動販賣機，病人在診間購買營養品後，只要掃QR Code就能取得營養品，這套系統也將在台大醫院總院應用，避免病人需往返診間及營養室，優化整體流程。

台大總院院長余忠仁說，台大體系智慧醫療委員會將所有分院納入，近期若捐贈案順利完成，總院將拿到「很大的算力」，有助於發展各醫院發展各式AI應用，在發展AI服務同仁及民眾時，也要強化資安考量，AI治理、資安維護已列為台大體系布建重點，盼與北護分院、北護大合作，發展各式創新內容，在醫療照護上做出更多貢獻。