紅霞路過將登陸廣東 赴港澳注意航班 白海豚颱風最快下周生成

中央氣象署已經解除紅霞颱風的海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，紅霞颱風昨晚到今天上午之間輕輕掠過台灣以南，目前已經來到台灣西南方海域，強度增強為中度颱風。不過，接下來要逐漸遠離台灣附近區域，因此氣象署已經在上午8時30分解除海警。

吳聖宇說，紅霞颱風雖然過家門而不入，不過受到它外圍環流水氣影響，今天花東、恆春半島仍有大雨或局部豪雨發生機會，南部也有短暫陣雨。西半部地區午後有局部熱對流雷雨，熱對流發展的地方可能有短時較大雨勢出現機會，天氣仍然較不穩定。

桃園至大台北沿海、東北角至宜蘭沿海、台東至恆春半島沿海、綠島蘭嶼、高屏沿海以及外島的澎湖、金門等地有較強陣風以及大浪出現的機會，海邊活動應暫時避免。受到背風下沉作用影響，大台北、西北部地區可能有36度或以上高溫發生。

吳聖宇表示，明天紅霞颱風已經登陸廣東，後續將深入華南內陸並逐漸減弱，暴風圈可能涵蓋港澳地區，雖然不是直接的迎風面，但港澳地區風雨仍會增大，可能影響部分航班起降，前往港澳多加留意。

台灣附近則是轉為受到偏南風水氣影響，高屏、恆春半島、台東一帶仍有局部短暫陣雨，其他地方要留意午後熱對流展帶來的雷雨，熱對流發展的地方仍可能有局部短時較大雨勢出現機會。溫度偏高，大台北、中南部近山區以及花東局部地區有36度或以上高溫發生機會。

吳聖宇表示，下周前半受到太平洋高壓邊緣偏南到東南風影響，西半部地區仍然比較容易出現午後雷雨，並有局部短時較大雨勢機會。下周後半太平洋高壓增強，午後雷雨發生區域往山區縮減，雨量也減少，天氣將趨於穩定。溫度持續偏高，下周後半高壓增強後各地會更加炎熱。

至於下一個颱風白海豚何時生成？他說，展望下周，在西北太平洋較為遠洋的海面上，可能還會有颱風發展的機會，但是活動範圍離台灣較為遙遠，目前預報資料尚未顯示有接近台灣的趨勢，後續預報變化可持續觀察留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。