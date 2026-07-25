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雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！縣府今緊急說明 獸醫主動送驗揪出異常

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，李姓飼主非專業養殖戶，共飼養9隻羊隻，問題肉品並未流入市場，剩餘羊隻將銷毀。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，李姓飼主非專業養殖戶，共飼養9隻羊隻，問題肉品並未流入市場，剩餘羊隻將銷毀。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗檢出戴奧辛超標，昨天下午再接獲食藥署通知複驗結果為陽性，成為雲林首件肉品檢出戴奧辛超標案例。縣府今天緊急召開記者會說明，涉案李姓飼主並非專業養殖戶，家中僅飼養9隻觀賞羊，問題羊肉未流入市面，其餘8隻羊將全數撲殺銷毀。中央與地方已成立聯合稽查小組，全面展開環境採樣及污染源調查，最快下周一可取得檢驗結果。

農業處長魏勝德表示，縣府23日上午9時許接獲農業部通報，指出雲林肉品市場一隻送宰羊隻初驗檢出戴奧辛超標，縣府立即展開溯源調查；24日下午接獲食藥署通知，複驗結果確認為陽性。

依我國食品中戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯管理標準，戴奧辛限量為每克脂肪2.5皮克，戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯總和限量為每克脂肪4.0皮克；該案羊肉分別驗出4.6皮克及6.1皮克，均超過法定標準。據了解，該案是肉品市場駐場獸醫在羊隻屠宰後，發現屠體外觀異常，主動採樣送驗，才揪出這起超標案件。

縣府調查，李姓飼主住在雲林溪北地區，並非專業養殖戶，家中共飼養9隻羊，主要供孩子觀賞、玩樂，屬家庭式飼養，並非商業牧場，也沒有販售肉羊的用途。此次因一隻母羊難產，才送往肉品市場屠宰，羊隻屠宰前後均經防檢署駐場獸醫檢查，由於健康狀況不佳，下半部屠體當場判定報廢；上半部由飼主自行帶回，但因肉品狀況不佳，未供家人食用，也未販售，而是煮給家中犬隻食用。

縣府已確認問題羊肉未流入市面，相關流向均已掌握。除已屠宰的1隻外，其餘8隻羊將於近期全數撲殺銷毀。經查，李姓飼主近半年除這隻羊外，沒有其他送宰紀錄，也未曾販售羊隻，因此初步認定為單一個案。

為釐清汙染來源，縣府已會同衛生局、環保局、農業部、食藥署及環境部成立聯合稽查小組，針對飼料、草料、土壤、水質等全面採樣檢驗；環境部也已在現場架設監測設備，進行24小時環境監測，最快下周一可取得檢驗報告。

魏勝德表示，目前戴奧辛汙染來源仍待檢驗結果確認。初步調查，飼主住家附近並無工廠或掩埋場等明顯汙染源，但飼養方式相當特殊，除餵食豬飼料外，草料也沒有固定來源，飼主供稱平日開車四處尋找草地，看到適合的草就採割，增加汙染源追查難度。

魏勝德強調，事件發生後，中央與地方已同步啟動最高規格調查機制，農業部、食藥署、環境部及地方衛生、環保單位共同投入調查，希望盡快釐清汙染來源，消除民眾對食品安全的疑慮。

雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，李姓飼主非專業養殖戶，共飼養9隻羊隻，問題肉品並未流入市場，剩餘羊隻將銷毀。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，李姓飼主非專業養殖戶，共飼養9隻羊隻，問題肉品並未流入市場，剩餘羊隻將銷毀。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，圖左為雲林縣府農業處長魏勝德。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府7月23日接獲農業部通報，一件抽驗羊肉檢出戴奧辛超標案，昨天下午食藥署通知複檢為陽性，為雲林縣首件有肉品被檢出戴奧辛超標。縣府今緊急召開記者會說明，圖左為雲林縣府農業處長魏勝德。記者陳雅玲／攝影

戴奧辛 雲林 農業部

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