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42歲網紅牙醫驟逝！妻揭生前最後「求救訊號」遺憾：當時沒聽懂

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫張元瀚告別式日前在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供
牙醫張元瀚告別式日前在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供

台中知名網紅牙醫張元瀚今年5月驚傳因心肌梗塞離世，享年42歲，留下同為牙醫師的妻子葉映彤，以及才剛出生不久的龍鳳胎，消息傳出後令許多人感到惋惜。近日，葉映彤透過IG分享悼念影片，回憶丈夫生前最後一天的情況，透露張元瀚當時其實曾發出警訊，但自己當下並未理解其中含義，成為至今難以釋懷的遺憾。

葉映彤表示，丈夫平時生活習慣良好，但個性對自己要求極高，總是很難真正放鬆下來。她提到，張元瀚即使身體已經感到疲憊，大腦卻仍持續運轉，長期睡眠品質不佳，甚至常常每隔1、2小時就會醒來，難以獲得充分休息。

回憶事發前最後一天，葉映彤透露，張元瀚當時仍照常上班，但過程中不斷向家人表示「我整個人好像快要爆掉了」，甚至不論喝水或吃東西，都覺得身體狀態不太對勁。她坦言，當時並沒有意識到這其實是丈夫發出的警訊，如今回想起來格外心痛。

葉映彤表示，事發當晚原本以為只是普通的一天，丈夫平時睡覺時常會起身走動，她凌晨3點左右也曾醒來查看情況，但因為自己太過疲憊，確認後又繼續入睡，沒想到隔天卻與丈夫永遠分離。突如其來的變故，讓她深刻感受到人生無常。

面對丈夫離世的打擊，葉映彤感嘆，許多人總認為人生還有很多時間，總覺得未來還有下一次見面或道別的機會，但有些離開往往毫無預警。她也透過自身經歷提醒大家，珍惜身邊重要的人，同時不要讓工作壓垮身心，「這個世界上，沒有任何一份工作值得用生命去交換。」

張元瀚 牙醫

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