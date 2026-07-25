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巴威、紅霞接力閃台！他笑稱「颱風界精準導航」 神秘現象引熱議

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巴威、紅霞接力閃台！他笑稱「颱風界精準導航」 神秘現象引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，7月初的巴威颱風從台灣北方通過，月底的紅霞則由南方掠過，兩者都巧妙避開台灣後朝中國前進，忍不住笑稱「根本是颱風界的精準導航」。圖／取自中央氣象署網站
一名網友發現，7月初的巴威颱風從台灣北方通過，月底的紅霞則由南方掠過，兩者都巧妙避開台灣後朝中國前進，忍不住笑稱「根本是颱風界的精準導航」。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風逐漸接近台灣，不少民眾也關注最新路徑。一名網友發現，7月初的巴威颱風從台灣北方通過，月底的紅霞則由南方掠過，兩者都巧妙避開台灣後朝中國前進，忍不住笑稱「根本是颱風界的精準導航」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，將巴威與紅霞兩個颱風的路徑放在一起比較，笑稱一個從台灣北方經過、一個繞行南側，彷彿事先約好一樣，都沒有直接侵襲台灣，而是一路朝中國前進，讓他笑稱「這已經不是巧合，簡直是颱風界的精準導航，連老天都知道該往哪裡走」。

貼文一出後，多數網友都表示「台灣的黑科技」、「如果颱風不是大自然現象，我都以為是有人在操控」、「這兩次颱風感覺真的很玄」、「護國神山天佑台灣」、「這是最新科技：無人颱風」、「風系魔法攻擊」、「中國派飛機…台灣派颱風很合理吧」、「其實我發現賴祥德（指賴總統）的遙控器並不會輸蔡英文」。

本站稍早報導，紅霞颱風今(25)日上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行，目前已經增強為中度颱風，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑180公里。由於颱風逐漸遠離，對巴士海峽及台灣海峽威脅已解除，中央氣象署上午8時30分解除海上颱風警報。

不過，氣象署提醒，紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台東縣、屏東縣山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

紅霞颱風 巴威颱風 台灣

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紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時38分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

紅霞颱風遠離 氣象署上午8時30分解除海警

中央氣象署上午7時發布，因今年編號第12號颱風紅霞遠離，氣象署將於上午8時30分解除海上颱風警報。

紅霞增強長胖 吳德榮：花蓮以南及屏東防雨災 白海豚颱風下周生成

今年編號第12號颱風紅霞中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正掠過台灣南方近海，中央氣象署持續發布海上颱風警報。颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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紅霞颱風持續向西北移動，它的暴風圈也脫離了巴士海峽和台灣海峽，因此氣象署上午8時30分已經解除了紅霞颱風的海上颱風警報。

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