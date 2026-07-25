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紅霞轉中颱遠離台灣繼續增強長胖 花東中南部今有雨、桃園以北飆高溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
降雨依舊在花東和南台灣地區比較持續，特別是在中午過後，包含中部地區下雨情況也會稍微比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現。聯合報系資料照
降雨依舊在花東和南台灣地區比較持續，特別是在中午過後，包含中部地區下雨情況也會稍微比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現。聯合報系資料照

紅霞颱風持續向西北移動，它的暴風圈也脫離了巴士海峽和台灣海峽，因此氣象署上午8時30分已經解除了紅霞颱風的海上颱風警報。

中央氣象署科長林秉煜表示，紅霞颱風的雲系非常扎實，今天上午8時已經增強為中度颱風。它未來持續向西北移動的過程，強度還是會增強，暴風半徑還是會擴大。它今天距離台灣還是相當近，因此台灣附近周圍的海象相對不好，有的地方已經觀測到3公尺左右的浪高，前往海邊活動要注意安全。

台灣附近周圍浪高，林秉煜說，北部地區都有大於2公尺，東北角和北海岸有接近2公尺的浪高。在過去最接近颱風附近的，也都有3公尺浪高。今天隨著颱風向西移動，西南海域的浪高也逐漸增強，來到1.5公尺。今晚包含嘉義以南地區、澎湖、金門地區浪高也逐漸增強。

雖然已經解除海警，但林秉煜表示，台灣附近的海象依舊不佳，尤其今天到明天清晨，包含東半部地區、西南沿岸地區、澎湖等，可能都還有長浪出現機率。

林秉煜表示，隨著颱風持續向西移動，今天對流走向為東南向西北移動，包含花東地區、高屏地區目前下雨相對明顯。過去兩天整體累積雨量最多出現在屏東泰武207毫米。氣象署目前針對台東地區、屏東山區、恆春半島發布豪雨特報。此外，屏東的平地、花蓮也都有大雨特報。今天雖然颱風持續遠離，仍會持續降雨。中部地區有零星的中高層雲系通過，因此會有零星降雨出現。

未來降雨趨勢，他說，降雨依舊在花東和南台灣地區比較持續，特別是在中午過後，包含中部地區下雨情況也會稍微比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現。北台灣地區相對來說降雨比較零星，桃園以北都有機會出現高溫的情況。

林秉煜表示，明天至下周二，南方雲系北抬，水氣偏多，花東和恆春半島下雨情況比較明顯，尤其明天東南部地區有局部大雨出現的機會。即便颱風遠離，明天中午以後中部以北地區有明顯雨勢，這樣的下雨情況會持續到下周一、下周二。

至於花東何時放晴？林秉煜說，下周三至下周五太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，屆時花東的雨勢才有機會比較少，午後雷陣雨的範圍也會有比較少的趨勢。

風力方面，他說，颱風目前仍距離台灣比較近，未來逐漸遠離的過程，東風的影響，北海岸、大台北盆地因為地形效應，都還是會有略強的陣風。此外，在恆春半島、高屏地區、澎湖地區，也都還是有強陣風出現，要稍微注意自身的安全。

今天巴士海峽、東南部（含蘭嶼、綠島）、西南部、北部及澎湖、金門附近海面易有3公尺左右大浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海及澎湖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

監測浪高。圖／中央氣象署提供
監測浪高。圖／中央氣象署提供

陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供

浪高預報趨勢。圖／中央氣象署提供
浪高預報趨勢。圖／中央氣象署提供

紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風 氣象署

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