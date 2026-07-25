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紅霞升格中颱！對巴士海峽及台灣海峽已無威脅 氣象署解除海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行。目前已經增強為中度颱風，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑180公里。由於颱風已經遠離，中央氣象署上午8時30分解除海上颱風警報。

根據最新氣象資料顯示，第12號颱風紅霞過去3小時強度略為增強，未來強度仍有稍增強且暴風圈稍擴大的趨勢。中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北移動，對巴士海峽及台灣海峽威脅已解除。

紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、屏東縣山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天巴士海峽、東南部（含蘭嶼、綠島）、西南部、北部及澎湖、金門附近海面易有3公尺左右大浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海及澎湖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

颱風外圍環流沉降影響，北部地區有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號。

紅霞颱風已經增強為中度颱風。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風已經增強為中度颱風。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風 氣象署 台灣海峽

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紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時38分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

紅霞颱風遠離 氣象署上午8時30分解除海警

中央氣象署上午7時發布，因今年編號第12號颱風紅霞遠離，氣象署將於上午8時30分解除海上颱風警報。

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今年編號第12號颱風紅霞中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正掠過台灣南方近海，中央氣象署持續發布海上颱風警報。颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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紅霞颱風持續向西北移動，它的暴風圈也脫離了巴士海峽和台灣海峽，因此氣象署上午8時30分已經解除了紅霞颱風的海上颱風警報。

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