紅霞升格中颱！對巴士海峽及台灣海峽已無威脅 氣象署解除海警

紅霞颱風今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行。目前已經增強為中度颱風，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑180公里。由於颱風已經遠離，中央氣象署上午8時30分解除海上颱風警報。

根據最新氣象資料顯示，第12號颱風紅霞過去3小時強度略為增強，未來強度仍有稍增強且暴風圈稍擴大的趨勢。中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北移動，對巴士海峽及台灣海峽威脅已解除。

紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、屏東縣山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天巴士海峽、東南部（含蘭嶼、綠島）、西南部、北部及澎湖、金門附近海面易有3公尺左右大浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海及澎湖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

颱風外圍環流沉降影響，北部地區有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號。