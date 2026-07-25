紅霞颱風外圍環流影響 大雷雨狂炸屏東縣、台東縣至少2小時

紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時38分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣獅子鄉、牡丹鄉，台東縣台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、東河鄉、太麻里鄉、大武鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

氣象署說，今天颱風外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，新竹以南地區亦有局部大雨發生的機率。