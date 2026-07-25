淡江大橋機車道爭議 Cheap狠酸：真的智障設計 冬天才是真正的考驗

新北市淡江大橋在通車前已有機車道遭疑過窄恐怕影響救護的討論，日前發生女騎士自摔事故，導致後方5、6輛機慢車遭阻。關注交通安全的百萬網紅Cheap在臉書發難，「真的智障設計」，他表示，好的設計，就是要確保有人出錯時，代價不是死亡、也不會讓整條道路陷入癱瘓。

淡江大橋機車道寬度僅2.5公尺，扣除兩側護欄與標線畫設，實際在線內可供機車通行的淨空間約剩1.5公尺，淡江大橋啟用前就曾引發車道過於狹窄的爭議。該起女騎士自摔車禍，當事人傷勢不重，但傳出整個救援送醫歷時約30分鐘，也造成塞車，路權團體與民代質疑救援動線與護欄設計欠佳。公路局強調，警方獲報後於5分鐘內完成事故排除，救援過程並無延誤。

Cheap表示，這起車禍的女騎士自摔趴在地上動彈不得，但救護車開不進機車道，也沒辦法從汽車道救援，最後只好開上人行道，再把傷者抬上救護車。因為救援困難，整整花了30分鐘，機車道自然也塞成一團。「真的智障設計，通車前就知道會這樣了，機車道窄成這樣，一有事故後面就是回堵，還說沒問題」。這起車禍發生在平日，如果假日人行道上一堆人，救護車上去要更多時間。

他說，道路安全本來就要容錯率，好的設計，就是要確保有人出錯時，代價不是死亡、也不會讓整條道路陷入癱瘓。另外，冬天才是真正的考驗，「聽說淡水河口的東北季風十分強勁，怕」。

其他網友表示，「看過來可以禁行機車了」、「人行道真的變人道走廊了」、「說來諷刺，台灣道路改善工程都要人民獻命路祭才會有所改變」、「事前就預知道會發生這種情形，但不改就是不改，繼續車種分流設計，把機車道路環境搞得很差，再來說機車事故高」、「我已經想好冬天解決方案了！答案就是：禁行機車」、「有人逼你摔嗎？笑死」、「台灣交通，獨步全球」、「醫護人員又被迫要練跨欄了」。