紅霞颱風遠離 氣象署上午8時30分解除海警

中央氣象署上午7時發布，因今年編號第12號颱風紅霞遠離，氣象署將於上午8時30分解除海上颱風警報。

根據最新氣象資料顯示，紅霞颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正掠過台灣南方近海，對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈稍擴大的趨勢。

紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、屏東縣山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

颱風外圍環流影響，今晨至明天下午基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。