《網路溫度計DailyView》

每天盯著電腦趕報告、通勤時滑手機回訊息，晚上躺上床還忍不住追短影音，眼睛幾乎從早到晚都在「加班」。不只是大人用眼時間變長，孩子上課看平板、回家寫功課、假日接觸3C產品，學童眼部保健也成為家長關心的日常課題。也因為用眼情境愈來愈多，葉黃素逐漸成為不少人保健清單裡的熟面孔。

不過，真正站到貨架前才會發現，葉黃素不是只有「買哪個牌子」這麼簡單。除了成分與含量，劑型也常讓人猶豫；有些人怕吞膠囊，有些人在意口感，有些人則希望攜帶方便、每天吃起來不要有負擔。葉黃素看起來大同小異，但依照成分、劑型不同，適合的對象與使用情境也有差異。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點出網路上討論度最高的「五大葉黃素劑型」，從網友討論與專家的解析，帶你找到最貼近需求的選擇。

NO.1 果凍條｜兒童高接受度點心劑型 攜帶方便成優勢

能在聲量排行中拿下第一名，靠的是好入口、好攜帶的優勢。撕開包裝就能吃，口感接近日常點心，對家長來說，也比較容易讓孩子把補充葉黃素變成固定習慣，因此吸引不少討論，網友說「果凍好攜帶、方便」、「小孩很愛都會自己討著要吃」。也因為接受度高，市面上像是善存、三多、船井生醫等品牌，都能看到相關產品布局，讓果凍條成為葉黃素劑型中的熱門選項。

只是果凍條吃起來輕鬆，挑選時仍要回到營養標示與成分設計，留意每條葉黃素含量、複方搭配、糖分與香料添加情形。也有網友從口味與價格角度提出不同看法，「果凍狀的如果味道很噁，比錠狀更痛苦欸」、「這種（果）凍的都貴鬆鬆」。

對長時間使用電腦、手機的3C族或上班族來說，若希望補充更精準，也可以依照生活習慣評估是否需要搭配其他劑型，讓保養方式更貼合實際需求。

NO.2 液態飲｜隨開即飲免沖泡 適合定點快速補給

示意圖／ChatGPT

對偏好用「喝」的方式補充營養的人來說，液態飲品就是選擇之一。它主打隨開即飲，不需要另外沖泡，特別吸引長輩，或想在忙碌工作中快速完成補給的上班族，因此在市場上佔有一席之地。網友表示「不喜歡錠狀，覺得喝的感覺很方便」；也有人說「水劑保存麻煩味道又怪，不喜歡」。

液態飲品的重點在於即飲便利與補給感，風味、順口度與保存方式都會影響使用體驗。選購時除了確認每瓶葉黃素含量與複方搭配，也建議留意食品添加物、保存條件。若平常需要隨身攜帶，也可以一併考量重量與飲用情境，選擇更符合自己生活節奏的補充方式。

NO.3 膠囊｜3C族與成人補充推薦 主打成分穩定純粹

示意圖／Gemini

膠囊位居聲量排行第三，討論重點多半圍繞在成分保存、配方設計與長期使用習慣。相較於果凍條較常出現在親子族群的討論中，液態飲則強調即開即飲的便利性；膠囊劑型則較受到長時間使用電腦與手機的上班族、3C族，以及具有日常營養補充習慣的成人與樂齡族群關注。

營養師許曉琦表示，膠囊可降低部分原料氣味對食用體驗的影響，也較便於掌握每次食用量。對重視糖分、熱量或飲食管理的消費者而言，部分膠囊產品也可減少額外糖分與香料的攝取。不過，成分穩定性仍會受到原料型態、配方技術、包裝方式及保存條件等因素影響，不能僅以劑型判斷；此外，膠囊大小與吞嚥便利性，也是不少消費者選購時會考量的因素。有網友便提到：「國外很多大顆膠囊超難吞。」

由於討論膠囊時，重點常會回到成分保存、配方設計與補充效率。以大學眼鏡推出的「大學金三明葉黃素（膠囊劑型）」為例，產品主打大學微粒定標技術，將配方成分製成700多顆獨立微粒，並透過披覆技術層層包覆，協助降低成分間的交互干擾，讓配方保存時更穩定，也強調精準釋放與營養累積。

營養師許曉琦也提醒，挑選葉黃素產品時，除了確認葉黃素含量，也可留意複方設計、原料來源、製程技術、品質檢驗、相關認證及實驗資料，作為了解產品研發投入與品質管理的參考。大學金三明葉黃素系列至今已獲得六項國內外肯定，包括SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎及國家生技大獎等，提供消費者在比較產品時更多元的判斷依據。

NO.4 軟糖｜兒童與家長推薦新選擇 兼顧口感與美味

示意圖／Gemini

同樣容易吸引孩子注意，軟糖和果凍條的討論角度並不相同。果凍條勝在撕開即食、方便放進日常；軟糖則更吃重口感與風味設計。對家長來說，孩子願意主動接受，往往是能不能長期補充的第一步，因此軟糖常被視為提升配合度的選項。

不過，葉黃素軟糖本質上仍屬營養補充品，選購時應回到葉黃素含量、糖分、添加物及每日建議食用量。營養師許曉琦指出，目前尚未建立兒童葉黃素的膳食參考攝取量，因此家長挑選時，應確認成分含量與每日食用量是否標示清楚，並依孩子的年齡、日常飲食狀況及專業人員建議審慎評估。若想進一步配方設計，也可留意是否搭配花青素、DHA、磷脂醯絲胺酸等複方成分。

此外，若孩子容易把軟糖當成一般零食，家長仍應協助控制食用量；若產品含糖，也應留意食用頻率與口腔清潔，避免過量攝取。從不少家長的選購經驗來看，在評估過糖分與整體配方後，產品是否兼顧口感、營養設計與孩子的接受度，也是重點考量之一。

以「大學金寶明葉黃素」為例，產品採用學童較容易接受的脆皮軟糖形式，搭配葡萄風味與多道脆皮包覆技術，呈現外脆內Q的多層次口感，並降低原料氣味對食用體驗的影響，兼顧美味與營養補充需求，也讓孩子在補充營養時更容易建立好感。

該產品也榮獲常被稱為食品界米其林的國際iTQi風味絕佳獎章，以及有食品界奧斯卡之稱的世界品質評鑑大賞金獎肯定。對家長來說，重點不是讓孩子把營養補充品當成零食，而是選擇孩子願意配合、也能清楚掌握補充內容的選擇。

NO.5 粉包｜沖泡增添飲水風味 主打隨身包便利性

這項的討論度雖然不如前幾名，但支持者多半集中在特定族群與日常需求上。

對常在辦公室忘記喝水，或覺得白開水少了點味道的人來說，沖泡粉包能把葉黃素補充和飲水習慣結合在一起，也多了一點生活儀式感。早上進辦公室，把粉包倒進杯中，看著粉末在水裡慢慢散開，帶出淡淡果香，像是替一天的生活按下開始鍵，因此有其獨特的吸引力。網友分享「JoyHui 佳悅水潤晶金盞花葉黃素粉是大人小孩都可以吃的葉黃素粉末，粉末細緻好吞嚥」、「精采優適我媽媽有買，後面我也跟著一起吃」；也有人提醒「如果是要泡水的話泡下去要趕快喝掉，放太久就氧化了」。

也有人會把粉包當成像益生菌一樣的隨身補充選項，外出時直接撕開食用，省去準備杯水的步驟。不過，不同產品的設計與建議食用方式不同，選購時仍要留意包裝標示、沖泡方式、單包含量、風味與糖分添加，確認是否符合自己的日常習慣。

葉黃素劑型沒有絕對好壞，關鍵在於是否符合自己和家人的需求與補充習慣。挑選時別只看網友評價，也要回到營養標示、配方設計與日常使用情境。選對最合拍的葉黃素神隊友，補充才不會只是三分鐘熱度，而能真正成為長期保健的一部分。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年7月16日至2026年7月15日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『葉黃素劑型』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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