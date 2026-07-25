台灣人為什麼愛吃燒肉？征服網友味蕾十大原因曝

不論是心情不好想大口吃肉，還是聚餐不知道要吃什麼，許多台灣人第一個想到的就是「燒肉」。看著肉片在烤網上滋滋作響、油脂滴落炭火飄出陣陣香氣，咬下美國安格斯牛小排、日本和牛肋眼或西班牙伊比利豬梅花，再配上一碗熱騰騰的白飯與冰涼飲品，每一口都令人滿足，也難怪燒肉始終是許多人聚餐的首選。

近期台中鍋烤節熱鬧登場，再度掀起全台燒肉熱潮，不少網友也紛紛分享心中的必吃名店。究竟台灣人為什麼這麼愛吃燒肉？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友愛吃燒肉的十大原因，一起揭曉究竟有哪些魅力，讓燒肉多年來始終穩坐人氣美食寶座！

No.1 肉品、海鮮、副餐選擇豐富

翻攝IG／@umai.tw

走進一間燒肉店，吸引人的不只有香氣四溢的烤肉，還有豐富多元的餐點選擇。除了肉品、海鮮之外，不少燒肉店還提供雞湯、粥品、甜點、飲料等副餐，讓一頓燒肉從前菜到飯後甜點都充滿驚喜。

以屋馬燒肉的主廚特選套餐為例，每份均附有清爽沙拉，除了集結A5日本和牛、美國安格斯牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等人氣肉品，也搭配澎湖野生巨明蝦、北海道嚴選巨干貝、炙挪威脆糖鯖魚等海鮮，加上蔬菜、菇類以及深受饕客喜愛的「大和海鮮粥」，甚至被網友戲稱是「被燒肉耽誤的海鮮粥店」。

餐點豐富又有層次，也讓許多網友大讚，「第一次吃屋馬，超級驚豔，肉品和海鮮粥都好吃，雞湯也好喝」、「第二次來屋馬用餐，依然維持一貫的高水準！食材新鮮、種類豐富，肉品品質優秀，每一道餐點都能感受到店家的用心」。

No.2 單點、套餐或吃到飽份量自由選

每個人的食量、預算和用餐需求都不同，因此能依照需求自由選擇，也是許多網友愛吃燒肉的原因之一。無論是一個人想簡單吃幾盤肉的單點形式、適合約會或聚會的套餐，或是可以盡情享用各式肉品與海鮮的吃到飽，都能按照當下情況彈性安排。

有網友曾在Mobile01論壇上比較單點與吃到飽燒肉，引發其他網友熱烈討論，「看預算吧！自己跟同學吃的話吃到飽居多，跟家人吃的話就吃單點」、「以CP值來說的話，吃不多的人去單點，食量很大的人去吃到飽」、「40歲以前比較會吃，吃到飽比較合適；40歲以後真的食量下降很多，吃精緻、單點是首選」。

No.3 慶祝節日或重要時刻

翻攝FB／屋馬燒肉、《網路溫度計DailyView》

從生日、情人節到畢業、升遷、紀念日，不少人都會選擇用一頓燒肉犒賞自己或與親友共享歡樂時光。熱騰騰的烤網、香氣撲鼻的肉品，再搭配大家一起動手烤肉、聊天的過程，讓用餐不只是填飽肚子，更增添滿滿的美好回憶。

許多燒肉餐廳相繼推出慶生優惠、壽星活動或節慶限定餐點，例如前往屋馬燒肉用餐，可享有不加價且栩栩如生的糖粉畫板服務，成為用餐之後饕客期待的小驚喜。有網友曾於Dcard上分享，「之前看好多人po過屋馬的畫板，感覺店員每個都超會畫，蠻適合拍照留念的」、「很特別的是生日特調跟畫盤，以前都在網路上羨慕人家有畫盤，自己也有了！出示身分證就可以獲得了～」、「當時我真的是一直尖叫，我覺得畫得好精緻，真是超棒的驚喜！」

No.4 適合聚餐、朋友相約同樂

示意圖／ChatGPT

燒肉向來是朋友聚會、家庭聚餐和同事聚會的人氣選擇，大家圍坐在烤爐旁，一邊翻烤食材、一邊聊天，讓用餐過程自然成為交流感情的時光。相較於各吃各的餐點，燒肉更強調分享與互動，不僅能分工點餐、共享美食，也能在熱鬧的氛圍中拉近彼此距離。

特別是台中燒肉文化盛行，常常吸引外縣市與國際旅客特別前來品嚐。例如先前有網友在PTT上詢問「台中必吃燒肉是哪間」時，部分外縣市網友就推薦當地才吃得到的屋馬燒肉，「我台北人，屋馬派」、「新北人，吃來吃去推屋馬」。屋馬燒肉也因應台中國際機場航線增加，即日起至12月31日憑航空登機證、登機畫面或台灣好行555機場快捷線乘車證明，來店消費即可免費兌換韓風大盛豬梅花肉盤，讓國內外旅客大啖燒肉的美好滋味。

No.5 社群打卡、跟風朝聖

翻攝FB／屋馬燒肉

近年來，有燒肉餐廳憑藉高顏值擺盤、話題餐點、特色裝潢，甚至呼應社群潮流推出各式創意企劃，在IG、Threads等社群平台掀起打卡熱潮，吸引饕客跟風朝聖、慕名品嚐，也讓吃燒肉不再只是享受美食，更成為分享生活、聊天話題的一部分。

以屋馬燒肉崇德店為例，近期舉辦K-POP之夜，集結韓國JYP、YG、HYBE等娛樂公司藝人的經典神曲，打造隨機舞蹈派對，有網紅拍片分享直呼「這麼棒的活動怎麼能少了我」。

除了K-POP話題之外，隨著戰鬥陀螺再度掀起熱潮，屋馬燒肉文心秀泰店也舉辦戰鬥陀螺挑戰賽，吸引許多玩家到場同樂，還有網友分享，「重點是很多店員竟然都是隱藏高手！沒想到我人生第一次吃屋馬，竟然是因為戰鬥陀螺」，成功將用餐體驗結合流行文化，成為社群上的熱門話題。

No.6 被折扣、優惠活動吸引

示意圖／ChatGPT

不只餐點本身，美食優惠也是吸引許多人走進燒肉店的重要原因。無論是壽星折扣、會員專屬優惠、平日限定套餐或是節慶限定活動，都讓消費者能以更划算的價格享受高品質的食材。

以近期各家燒肉品牌優惠為例，銀山燒肉於週一至週四祭出999元吃到飽方案，可無限享用澳洲和牛、伊比利豬、藍鑽蝦、鮭魚卵手捲、火鍋、壽喜燒等多樣餐點，當月壽星本人用餐更享9折優惠；茶六燒肉堂則於今年7月推出平日限定活動，週一至週五點套餐，加1元即可加購醬燒豬五花或牛五花；本格和牛燒肉放題也祭出壽星優惠，當日壽星六人同行可享88折，消費者可以趁著優惠揪親友一起大啖燒肉，在滿足口腹之慾的同時，也能減輕荷包負擔。

No.7 季節限定特殊食材

有些燒肉餐廳會隨著季節更換菜單，嚴選不同產季的肉品、海鮮與時令蔬菜，讓饕客每次造訪都有嶄新的味覺體驗。

以乾杯集團旗下的和牛47為例，品牌以「四季入菜」為特色，每季皆推出期間限定套餐，由日籍總料理長鈴木俊寬依循當季食材設計菜色，讓饕客在春、夏、秋、冬都能品嚐不同風味的和牛與旬味料理。有網友分享，「首度體驗全和牛料理，融入了日本與台灣食材的結合，剛好有機會吃到夏多布里昂，口感非常的特別，今天吃的是春季，Maybe之後還可以試看看其他季節」。近期登場的夏季套餐以「夏色旬彩」為主題，將日本A5和牛與旬味海鮮巧妙結合，也帶來與眾不同的味蕾體驗。

No.8 用餐氛圍與儀式感

燒肉的魅力除了來自於食材本身，從走進餐廳的那一刻起，用餐氛圍與儀式感也成為消費者的重要因素。不少燒肉店透過質感裝潢、燈光設計、專人服務與精緻擺盤，打造出兼具視覺與味覺的用餐體驗。從端上肉盤的期待感，到親手翻烤食材的參與感，每個環節都讓吃燒肉多了一份講究與樂趣。

許多網友在各大社群平台上分享，「森森燒肉超適合朋友聚餐、慶生約會氛圍超級讚，內用空間寬敞舒適，銀鋁的科技感裝潢超有特色」、「信義區的話我會投道町燒肉一票，慶功氣氛很可以！」可見對多數消費者而言，燒肉帶來的不只是味蕾享受，更是一場從視覺、互動到感受都兼具的用餐體驗。

No.9 想大口吃肉、滿足口腹之慾

示意圖／Shutterstock

無肉不歡的人想大口吃肉，腦海中總少不了燒肉餐廳。從油花細緻的和牛、肉香濃郁的牛小排，到口感Q彈的伊比利豬、鮮嫩多汁的雞腿肉，各式肉品經過炙烤後散發迷人香氣，外層微微焦香、入口噴發肉汁，每一口都讓人感到滿足，也讓燒肉成為不少人犒賞自己、滿足口腹之慾的首選。

深耕台灣多年的屋馬燒肉，也是許多網友心中的人氣名店。有網友在Google評論區分享，「四個人點了兩份雙人套餐，份量好多吃得很撐，每個套餐都是兩份下午茶三層盤，另外也有拼盤的牛肉或海鮮，品質很好，加上活動贈送的海鮮粥和牛肉泡飯、沙拉，家人食量算大，也覺得吃的非常飽足」；也有網友在Threads上表示，「就是燒肉界的50嵐，至少穩定輸出就是好吃」、「沒有屋馬就沒有現在的燒肉一條街」、「屋馬靠服務跟品質聲名遠播，越傳越遠，最後變成必吃名店，是累積出來的名聲」。

No.10 享受桌邊專屬服務

除了講究食材品質，不少燒肉餐廳也以貼心的桌邊服務擄獲顧客的心。從專人代烤、協助掌握最佳熟度，到主動更換烤網、介紹肉品特色與建議搭配吃法，都讓消費者能以最佳狀態品嚐每一道料理，也省去反覆翻烤、擔心烤焦的困擾，讓整餐燒肉吃得輕鬆又有尊榮感。

日前有網友在Threads上詢問台中有哪間燒肉餐廳是全程專業代烤，沒想到釣出其他脆友回應，「脂 板前、俺達の肉屋、燒肉天皇，都是只需要坐著等吃」、「大股，真的很讚，烤的剛剛好，厚切牛舌一定要點」、「上個月去吃京燒肉真的超好吃，每道菜都很特別，全程代烤，幾乎是一人負責一桌，不會有烤焦的問題」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月26日至2026年6月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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