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紅霞將轉中颱直撲廣東 外圍環流對台各地風雨影響看這查

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風外圍環流今天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。。聯合報系資料照
紅霞颱風外圍環流今天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。。聯合報系資料照

紅霞颱風目前已達輕度颱風上限。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風正在通過高海水熱含量的區域，加上西南季風水氣支援，預計今天上午可成為中度颱風。

󠀠路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因太平洋高壓強勢推著，路徑穩定無變化。颱風今天白天通過東沙島附近海域，明天凌晨登陸中國廣東後消散。

至於對台灣天氣的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依目前路徑研判，隨著紅霞增強，暴風圈擴大，暴風圈昨深夜至今天凌晨短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6小時，不會碰到陸地。即便紅霞只是擦身而過，但外圍環流今天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。

󠀠各地風雨影響：

花、東、恆春：強降雨及強陣風。

南高屏宜沿海：間歇陣雨，沿海強陣風。

南高屏宜內陸：間歇陣雨。

北北基、桃：午後雷陣雨，注意焚風、強陣風。

新竹至嘉義、馬：午後雷陣雨，注意高溫。

澎湖、金門：間歇陣雨，強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

定量降水預報。圖／取自中央氣象署網站
定量降水預報。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

廣東 紅霞颱風 東沙島

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