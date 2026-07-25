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紅霞將轉中颱直撲廣東 外圍環流對台各地風雨影響看這查
紅霞颱風目前已達輕度颱風上限。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風正在通過高海水熱含量的區域，加上西南季風水氣支援，預計今天上午可成為中度颱風。
路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因太平洋高壓強勢推著，路徑穩定無變化。颱風今天白天通過東沙島附近海域，明天凌晨登陸中國廣東後消散。
至於對台灣天氣的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依目前路徑研判，隨著紅霞增強，暴風圈擴大，暴風圈昨深夜至今天凌晨短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6小時，不會碰到陸地。即便紅霞只是擦身而過，但外圍環流今天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。
各地風雨影響：
花、東、恆春：強降雨及強陣風。
南高屏宜沿海：間歇陣雨，沿海強陣風。
南高屏宜內陸：間歇陣雨。
北北基、桃：午後雷陣雨，注意焚風、強陣風。
新竹至嘉義、馬：午後雷陣雨，注意高溫。
澎湖、金門：間歇陣雨，強陣風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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