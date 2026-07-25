紅霞將轉中颱直撲廣東 外圍環流對台各地風雨影響看這查

新北市淡江大橋機車道前天發生自摔車禍，當事人傷勢不重，但整體救援送醫歷時約卅分鐘，不僅造成塞車，也讓淡江大橋機車道過窄影響救護問題再度浮上檯面，路權團體與民代質疑救援動線與護欄設計欠佳。立委洪孟楷批，交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，要部長陳世凱再到現場看一下。

2026-07-25 00:00