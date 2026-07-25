輕颱紅霞凌晨最接近台灣 北部颳強風因地形角隅效應

中央氣象署預計上午8時30分解除紅霞颱風的海上颱風警報。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，紅霞颱風昨晚強度已來到輕度颱風上限，今晨暴風圈擴大到180公里，凌晨2時是最接近台灣的時候，暴風圈擦過海上警報範圍。

「觀氣象看天氣」表示，昨天中央山脈高山稜線測站普遍觀測到10至11級強陣風，恆春半島、離島及東南部沿海也有觀測到7至9級陣風，北部地區因地形角隅效應陣風也有6至7級。隨颱風逐漸西移且增強，北部地區陣風還會稍微加大到7至8級，南高屏沿海也有7至8級陣風出現機會。

降雨方面，「觀氣象看天氣」表示，東半部及恆春降雨持續，北部因地形因素也有零星飄雨機會，今天西南部地區降雨狀況也會稍微增加，感受上影響不會太大。

「觀氣象看天氣」表示，紅霞颱風底層的風眼已經隱現，周圍眼牆也在建立中，預計很快強度就能升上中度颱風。未來預估將以中颱中限強度，登陸中國廣東一帶的機會最大，也不排除出現如同2017年天鴿颱風在登陸珠江口附近時，有快速增強的情況發生，今天、明天欲前往華南的旅客務必留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。