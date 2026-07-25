最新天氣展望 未來2周熱帶擾動活躍 南方水氣多

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中接連受紅霞颱風外圍環流及南方雲系北移影響，東部、東南部及南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，隨後至第2周各地大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。期中降雨機率有增加的趨勢。此外，未來2周西北太平洋熱帶擾動活躍，模式預報不確性較大，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

颱風 紅霞颱風

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