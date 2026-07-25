紅霞擦邊而過 專家估白海豚颱風接力生成 強度不弱這時恐影響日本

台灣即將擺脫紅霞颱風的威脅，中央氣象署預計上午8時30分解除輕颱紅霞的海上颱風警報。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境駛流場的導引，紅霞颱風過去12小時的運動路徑趨勢，向西分量明顯增多。加上過去3小時強度略為增強，暴風圈也有稍稍擴大，但總挨著海警警戒線前進，未越雷池一步。

林得恩評估，若颱風行進方向、運動速度及強度大小不改變的話，預計今天上午8時30分，紅霞颱風的7級暴風圈範圍就將脫離台灣的海警警戒線，紅霞海上颱風警報也就跟著解除。總結本次紅霞颱風所帶來的風雨浪，擦邊球的影響，的確不大；對台灣而言，也都在預先的防颱整備情境下，將可能帶來的損失與傷害，降至最低。

至於下一個颱風白海豚何時生成？他說，目前在西北太平洋海域上，還有一個熱帶擾動93W，根據今晨最新Google AI（FNV3）對於熱帶擾動的系集圖資顯示，93W不只會再增強為強度不弱的颱風，後續也將循著環境駛流場的導引，逕朝日本方向前進；有計畫8月6日至8月8日前後，安排前往日本旅遊或活動的朋友，持續追蹤關注颱風的相關資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。