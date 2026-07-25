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紅霞颱風最新路徑曝 氣象署預計上午8時30分解除海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
紅霞颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正掠過台灣南方近海。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正掠過台灣南方近海。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東山區、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。豪雨：恆春半島、台東縣。大雨：屏東縣山區、花蓮縣、蘭嶼、綠島。

中央氣象署持續發布紅霞颱風的海上颱風警報，根據最新氣象資料顯示，第12號颱風紅霞目前仍是輕度颱風，過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正掠過台灣南方近海，對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈稍擴大的趨勢。

中央氣象署說，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天上午8時30分解除海上颱風警報。

今天巴士海峽、東南部（含蘭嶼、綠島）、西南部、北部及澎湖附近海面易有3公尺以上大浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海及澎湖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

颱風外圍環流沉降影響，北部地區有焚風發生的機率，氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市為黃色燈號。

紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風 氣象署 颱風

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